Кейт Бланшетт сопродюсировала и озвучила документальный фильм о битве за Харьков — желающие могут просмотреть его бесплатно (без смс и регистраций)

Австралийка Кейт Бланшетт — одна из самых известных голливудских актрис — сопродюсировала и озвучила документальный фильм о битве за Харьков, вышедший на британском телеканале Channel 4 в конце июня, обратило внимание издание «Хмарочос». 47-минутная лента под названием Ukraine: Life Under Attack показывает войну глазами гражданских харьковчан и работников экстренных служб.

Ukraine: Life Under Attack размещено на сайте телеканала, а безвозмездно (без смс и регистраций) его можно посмотреть на фан-сайте Кейт Бланшетт по ссылке.

Ранее Кейт Бланшетт в поддержку Украины сфотографировалась в сине-желтом костюме, который будет продан с аукциона, а полученные средства перечислят Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

53-летняя Кейт Бланшетт за свою карьеру получила многочисленные награды, в том числе два «Оскара» (в 2005 году за роль Кэтрин Хепберн в «Авиаторе» Скорсезе и в 2014 году за одну из редких драм в карьере Вуди Аллена «Синий Жасмин»), три «Золотых глобуса» и три статуэтки BAFTA Awards. Зрители могут помнить Кейт по роли эльфийской владычицы Галадриель во всех шести частях экранизации романов Толкина, а ценители киновселенной Marvel — по роли Хели, асгардской богини смерти и старшей сестры бога-громовержца Тора. Кстати, госпожа Кейт до сих пор 🔥и продолжает сниматься – ее можно было увидеть в черной сатире «Не смотрите вверх» 2021 года и неонуаре Гильермо дель Торо «Аллея ужаса» 2021, где она сыграла эталонную роковую красотку, перед которой не смог устоять сам Брэд. Купер. И мы с огромным нетерпением ждем следующего фильма с Кейт Бланшетт — киноадаптации известной серии фантастических шутеров Borderlands от Gearbox Software, где она играет сирену Лилит.