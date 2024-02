Трейлер «Королевство планеты обезьян» раскрывает сюжетные подробности и дату украинской премьеры — 9 мая

20th Century Studios выпустила официальный трейлер фильма «Королевство планеты обезьян» (Kingdom of the Planet of the Apes), где раскрыла больше сюжетных подробностей и дату мировой премьеры — 10 мая 2024 года. В Украине кино начнут показывать на день раньше.

Официальный синопсис сообщает:

Действие фильма разворачивается через несколько поколений после правления Цезаря, где обезьяны являются доминантным видом, а люди обречены жить в тени. Пока новый тиранический обезьяний вождь строит свою империю, одна молодая обезьяна отправляется в изнурительное путешествие, которое заставит ее поставить под сомнение все, что она знала о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.

Оригинальный трейлер:

Украинский дубляж:

Предыдущий тизер-трейлер на украинском:

Фильм «Королевство планеты обезьян» от режиссера Уэса Болла («Бегущий по лабиринту» и будущее кино по игре «Легенда о Зельде») выйдет на экраны 10 мая. В главных ролях: Оуэн Тиг, Фрея Аллан, Кевин Дюран, Питер Мэйкон и Уильям Х. Мэйси.