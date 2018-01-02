КГГА и патрульная полиция Киева начинают сотрудничать с навигационным сервисом Waze в рамках программы Kyiv Smart City

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Киевская городская государственная администрация (КГГА), Управление патрульной полиции Киева и навигационный сервис Waze объявили о сотрудничестве в рамках городской программы Kyiv Smart City, которой на нашем сайте посвящена не одна заметка.

Программа нацелена на оптимизацию городского трафика, повышение его эффективности, обеспечение комфорта и безопасности на дорогах Киева благодаря тесному взаимодействию и обмену соответствующей информацией между коммунальными, дорожными и аварийными службами столицы, а также полицией.

Несложно догадаться, что популярное краудсорсинговое навигационное приложение Waze в данном случае будет выступать технологической основой этой инициативы. С его помощью пользователи смогут получать наиболее точную и актуальную информацию о ситуации на дороге, что в свою очередь должно привести к снижению количества дорожно-транспортных происшествий, заторов и повышению общей безопасности на дорогах столицы.

Как сообщается, в рамках сотрудничества карту перекрытий дорог в Киеве будут обновлять непосредственно сотрудники Патрульной полиции.

Таким образом, от этого сотрудничества выиграют все – и власти, и компания-разработчик и пользователи. Последние смогут своевременно получать более точную информацию о дорожной обстановке в столице.

Источник: autogeek.com.ua