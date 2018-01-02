КГГА и патрульная полиция Киева начинают сотрудничать с навигационным сервисом Waze в рамках программы Kyiv Smart City
Киевская городская государственная администрация (КГГА), Управление патрульной полиции Киева и навигационный сервис Waze объявили о сотрудничестве в рамках городской программы Kyiv Smart City, которой на нашем сайте посвящена не одна заметка.
Программа нацелена на оптимизацию городского трафика, повышение его эффективности, обеспечение комфорта и безопасности на дорогах Киева благодаря тесному взаимодействию и обмену соответствующей информацией между коммунальными, дорожными и аварийными службами столицы, а также полицией.
Несложно догадаться, что популярное краудсорсинговое навигационное приложение Waze в данном случае будет выступать технологической основой этой инициативы. С его помощью пользователи смогут получать наиболее точную и актуальную информацию о ситуации на дороге, что в свою очередь должно привести к снижению количества дорожно-транспортных происшествий, заторов и повышению общей безопасности на дорогах столицы.
Как сообщается, в рамках сотрудничества карту перекрытий дорог в Киеве будут обновлять непосредственно сотрудники Патрульной полиции.
Таким образом, от этого сотрудничества выиграют все – и власти, и компания-разработчик и пользователи. Последние смогут своевременно получать более точную информацию о дорожной обстановке в столице.
Источник: autogeek.com.ua
- Израильский стартап Waze был основан в 2008 году, а уже в 2013 года его выкупила Google за $1,1 млрд. Единственный продукт компании – краудсорсинговое навигационное приложение Waze – доступна на всех современных мобильных платформах.
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- Сервис Waze позволяет отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, получать информацию и предупреждать других пользователей об изменении дорожных условий, препятствиях, полиции, а также общаться с другими пользователями на карте.
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- В мае прошлого года мобильное приложение Waze выучило украинский язык.