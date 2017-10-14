KGI Securities: с 2018 года в iPhone больше не будет сканера отпечатков пальцев Touch ID

Компания Apple планирует избавиться от сканера отпечатков пальцев Touch ID во всех моделях смартфонов iPhone, которые выйдут в 2018 году. Об этом сообщил аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо в своей записке для инвесторов. Согласно его данным, Apple полностью перейдёт на использование технологии распознавания лиц Face ID для аутентификации пользователей. При этом камера True Depth станет одним из ключевых преимуществ iPhone перед смартфонами на Android. По данным Минг-Чи Куо, у других производителей могут уйти годы на то, чтобы создать подобную камеру для распознавания лиц.

Куо считает, что Face ID станет значительным стимулом для покупки iPhone в 2018 году, при этом отказ от сканера отпечатков пальцев позволит Apple полностью перейти на новый дизайн смартфонов. Согласно прогнозу аналитика, все новые iPhone получат дисплей практически на всю лицевую панель, как в iPhone X. При этом модели с дизайном iPhone 8/8 Plus больше выпускаться не будут.

Переход Apple на технологию Face ID так же может означать, что компания останавливает разработку сканера отпечатков пальцев, расположенного под дисплеем. Напомним, что во время презентации iPhone X озвучивалась информация о большей надёжности технологии распознавания лиц, при которой шанс того, что другой человек может разблокировать смартфон пользователя сводится к одному на миллион, в то время как у Touch ID это один на 50 тыс.

Стоит также отметить, что Минг-Чи Куо ранее предоставлял довольно точные прогнозы по поводу продуктов Apple. Ещё в марте 2016 года он сообщил, что компания выпустит 5,8-дюймовый iPhone c технологией сканирования лица. Кроме этого, аналитик предсказал поздний старт продаж iPhone X и дефицит на него до начала 2018 года.

Источник: MacRumors