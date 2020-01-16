Депутаты решили узаконить в Украине азартные игры, включая онлайн-казино и интернет-покер





Буквально на днях сообщалось, что Киберполиция закрыла крупную сеть онлайн-казино. Но всего несколько дней спустя народные избранники решили легализировать игорный бизнес в Украине, включая деятельность онлайн-казино, букмекерских контор (в том числе онлайн) и интернет-покера. 16 января за соответствующий законопроект № 2285-д проголосовали 260 народных депутатов. Большинство голосов дала партия «Слуги народу» (231).

Законопроект № 2285-д определяет, что в Украине будут разрешены азартные игры в следующих форматах: казино и онлайн-казино, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет. Для онлайн-казино предполагается, что сайт должен быть размещён в доменной зоне .UA, а у игрока должна быть возможность установить добровольные ограничения, касающиеся денег и времени. Букмекерскую деятельность предлагается осуществлять в интернете или в букмекерских пунктах. Игра в покер, в соответствии с законопроектом, возможна в сети интернет, а также оффлайн в виде турниров по покеру.

Для азартных видов деятельности потребуется получать лицензию, стоимость которой будет зависеть от ряда факторов (вида деятельности, места расположения и др.). Существуют и другие требования к компаниям, осуществляющим деятельность в сфере азартных игр. Так, игорное оборудование должно будет соответствовать международным стандартам, а компания должна обладать устойчивым финансовым положением, чтобы иметь возможность выплачивать выигрыши.

Контролировать игорный бизнес должен будет новый специальный орган — Комиссия по развитию и регулированию азартных игр. Она будет подчинена правительству. Именно эта Комиссия будет предоставлять лицензии организаторам азартных игр, вести предусмотренные законом реестры, а также установит требования к сертификации игорного оборудования.

Дополнительно законопроект предусматривает введение единой системы онлайн-мониторинга. Это должно дать возможность государству контролировать деятельность организаторов азартных игр.

Среди прочих интересных аспектов законопроекта можно отметить следующие пункты:

Казино предлагается организовывать только в пятизвёздочных отелях, а их площадь должна составлять не менее 500 м 2 .

. Запрещается размещать залы игровых автоматом и букмекерские пункты в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов предлагается размещать только в гостиницах (трех-, четырех-, пятизвездочных).

Ограничения по возрасту для игроков предлагается повысить до 21 года. Также устанавливаются требования к идентификации игроков.

Планируется создать реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. При этом ограничение может быть наложено судом по просьбе близких или же человек сможет самостоятельно ограничить себя в праве принимать участие в азартных играх на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Поступления от легализации игорного бизнеса планируется направить на поддержку медицины (в том числе экстренной), спорта и культуры.