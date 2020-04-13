Киберполиция выявила двух жителей Броваров, которые без разрешений продавали антисептики через Telegram. Им грозит штраф до 34 тыс. грн





Киберполиция поделилась очередными успехами своей деятельности. На этот раз удалось разоблачить двух человек, которые занимались распространением антисептических жидкостей через Telegram без соответствующих разрешений. Их противоправную деятельность выявили и задокументировали сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Киевской области совместно с сотрудниками Киево-Святошинского отдела полиции.

Отмечается, что 24-летний житель города Бровары разместил объявление в мессенджере о продаже антисептика в больших объёмах по цене 300 грн за литр. Правоохранители изъяли у него 368 литров антисептической жидкости на сумму в 120 тыс. гривен (по информации Киберполиции).

Другой 33-летний житель Броваров организовал продажу антисептиков по цене 100 грн за 200 мл. У него представители полиции изъяли в качестве вещественных доказательств 4000 полиэтиленовых ёмкостей на общую сумму 200 тыс. гривен (по информации Киберполиции).

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение исследования. В отношении обоих нарушителей правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь им грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения. Хотя всё может закончиться и без конфискации. Административные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Источник: Киберполиция