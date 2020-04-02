Киберполиция выявила украинца, который продавал логины и пароли интернет-пользователей, ему грозит 5 лет заключения

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Сотрудники киберполиции в Хмельницкой области совместно с совместно с другими правоохранительными органами разоблачили 30-летнего местного жителя, который занимался распространением и сбытом информации с ограниченным доступом.

Киберполиция установила, что подозреваемый добывал конфиденциальную информацию пользователей сети интернет. Фактически, он получал доступ к логинам и паролям доступа к различным интернет-ресурсам: электронной почте, социальным сетям и электронным кошелькам. Он покупал базы данных на тематических хакерских форумах. Далее фигурант дела проверял логины и пароли на наличие положительного финансового баланса и в дальнейшем продавал данные на закрытых форумах и с помощью мессенджеров.

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого. В результате была изъята компьютерная техника, накопители и личные средства связи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 5 лет заключения.

Источник: Киберполиция