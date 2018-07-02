Киберполиция заблокировала работу онлайн-кинотеатра onlainfilm

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Киберполиция Украины совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры Ровно прекратили работу крупного онлайн-кинотеатра onlainfilm, который распространял информацию с нарушением авторских прав. Правоохранители разоблачили участников преступной группы, которые администрировали сайт.

Площадка onlainfilm работала около 9 лет и, по данным киберполиции, входила в топ-5 самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран. Ежедневная посещаемость оnlainfilm составляла до полумиллиона пользователей, количество просмотров видео — более 2 млн. Общий объём видеофайлов, размещенных на сайте, превышал 50 ТБ.

Для анонимизации своих действий злоумышленники использовали обратный прокси-сервер, ретранслируя запросы пользователей из внешней сети на один или несколько серверов, расположенных во внутренней сети. Тем не менее, правоохранители установили организаторов и администраторов onlainfilm.

В городе Хмельницкий полицейские провели одновременно 5 санкционированных обысков. По их результатам изъята компьютерная техника и деньги. Сумма ущерба, причиненного правообладателям, будет установлена после проведения всех необходимых следственных действий. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.

Источник: Киберполиция