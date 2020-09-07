



Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, киберспорт официально признан видом спорта в Украине.

«Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украние. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт — это уже давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев», — написал Александр Борняков.

Он добавил, что в Украине имеется высокая культура киберспорта и сильные игроки. Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба. Чиновник выразил надежду, что киберспорт в Украине теперь будет не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны.

«Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы!» — подытожил Александр Борняков.

Источник: Facebook