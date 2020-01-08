«Киевпастранс» запустил Транспорт online — онлайн-инструмент для отслеживания общественного транспорта на карте города

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Коммунальное предприятие «Киевпастранс» запустило новый онлайн-инструмент с говорящим названием Транспорт online. С его помощью можно в реальном времени узнать актуальное положение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на карте города. То есть, да, это аналог EasyWay(Eway) и прочих аналогичных сервисов для отслеживания перемещения общественного транспорта на карте.

Пока Транспорт online доступен только в виде веб-версии, что снижает его привлекательность на фоне того же EasyWay, но с чего-то нужно начинать, так что будем надеяться на более удобное приложение в обозримом будущем.

При переходе в соответствующий раздел сайта загружается карта со всем курсирующим общественным городским транспортом, отмеченным соответствующими пиктограммами. Чтобы получить доступ ко всем возможностям сервисам, нужно перейти к скрытой панели инструментов — она появляется после нажатия на стрелку в левом верхнем углу карты.

Что касается возможностей Транспорт online, в фирменном сервисе «Киевпастранса» есть встроенный поиск — можно искать транспорт по названию остановки или маршруту — и шесть подразделов с разными видами общественного транспорта: трамваи, троллейбусы, автобусы, электричка, маршрутки и метро. При нажатии на конкретный маршрут можно посмотреть точное количество единиц транспорта на маршруте, их расположение, обновляемое в режиме реального времени, а также полный перечень остановок.

Напомним, в конце прошлого года Министерство инфраструктуры Украины и Минцифры запустили единый транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua.

Источник: «Киевпастранс»