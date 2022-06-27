С февраля «Київстар» подключил к сети 4G еще 3,5 тысяч населенных пунктов и начал освоение диапазона 2300 МГц

Несмотря на военные действия в Украине, оператор связи «Київстар» продолжает работы по расширению сети 4G. С февраля 2022 года компания увеличила территорию покрытия сети 4G в 19 областях Украины, подключив 3,5 тыс. населённых пунктов.

Отмечается, что с февраля 2022 года компания «Киевстар» модернизировала 3 тыс. базовых станций, активировав на них технологию LTE-900. В основном, это базовые станции, которые находятся в небольших городах и сёлах с населением до 2000 человек. Благодаря этому увеличена ёмкость сети и улучшено качество работы сети 4G в 3500 населённых пунктах в 19 областях Украины. Среди них – Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская и другие области Украины, где не ведутся активные боевые действия.

Кроме того, «Київстар» в 2022 году построил 140 новых базовых станций. С целью улучшения качества связи в регионах интенсивного дата-трафика компания также приступила к освоению частот диапазона 2300 МГц, полученных от государства на период действия военного времени в стране.

С начала войны почти 5 миллионов абонентов компании переехали из больших городов в небольшие поселки в пределах своей области, а еще 4 миллиона – переехали из других регионов в Западные области Украины. В связи с этим оператор увеличивает ёмкость сети и улучшает качество покрытия в местах роста интернет-трафика.

С начала военных действий специалисты «Киевстар» устранили тысячи аварийных ситуаций, возникших в результате повреждения телекоммуникационной инфраструктуры, заменили почти 30 тысяч метров разрушенных волоконно-оптических линий, осуществили 3,5 тысячи ремонтных работ на башнях сотовой связи. В настоящее время более 90% телеком инфраструктуры компании работает в штатном режиме.