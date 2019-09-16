Киевстар открыл онлайн-школу мобильной грамотности «Смартфон для родителей» с подробными видеоуроками для пользователей старшего поколения





Если вы купили своим родителям смартфон, но не нашли времени на то, чтобы подробно объяснить все нюансы его использования, то теперь можете сделать это удаленно, с помощью проекта «Смартфон для родителей» от Киевстар. Отметим, что согласно проведенному во втором квартале 2019 года опросу 37% абонентов Киевстар в возрасте 55+ пользуются смартфонами и этот показатель постоянно растет.

Новый социальный образовательный проект мобильного оператора Киевстар «Смартфон для родителей» призван помочь старшему поколению научиться пользоваться современными телефонами и использовать все их преимущества. Целью проекта является не только распространить цифровую грамотность, но и сломать стереотип о том, что пожилым людям не нужны современные технологии, а также показать, какой яркой и динамичной на самом деле может быть жизнь в любом возрасте.

Онлайн-школа «Смартфон для родителей» – это 10 интерактивных уроков, которые содержат пошаговую инструкцию от включения нового смартфона и настройки его под себя до использования мессенджеров и различных приложений. Отдельное видео также посвящено безопасности в смартфоне и интернете.

Все 10 видео-уроков можно найти на сайте https://batky.kyivstar.ua/, также в планах выпуск печатного справочника «Смартфон для родителей», который сможет выручить при отсутствии доступа к мобильному интернету.

«Мы провели исследования и обнаружили, что большинство детей готовы отдавать свои старые устройства или даже покупать новые для родителей, однако обычно молодому поколению не хватает времени, чтобы объяснить и научить современным технологиям своих мам, пап, бабушек и дедушек. Именно поэтому наша онлайн-школа пригодится тем, кто хочет овладеть смартфоном», – прокомментировала Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Проект поддержал фонд «Жизнелюб», который уже более 5 лет заботится и создает возможности для активной социальной жизни людей «третьего возраста». Образование и распространение цифровой грамотности является одним из приоритетных направлений стратегии социальной ответственности бизнеса Киевстар. Уже третий год подряд компания поддерживает инициативу GoCamp и совместно с Global Office разработала программу интерактивного обучения Entrepreneurship & Innovation development для школьников.

Источник: Киевстар