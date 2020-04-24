«Киевстар»: В небольших сёлах наиболее высокое среднее потребление мобильного интернета
Оператор сотовой связи «Киевстар» поделился интересной статистикой использования мобильного интернета его абонентами. Отмечается, что на текущий момент услуги 4G связи от «Киевстар» доступны в свыше 11 тыс. населённых пунктов Украины, где проживает 79% населения страны. Телеком-оператор проанализировал, где абоненты используют мобильный интернет больше всего.
Как оказалось, самые активные пользователи 4G-интернета живут в небольших сёлах, где отсутствует фиксированный интернет или стоимость его установки достаточно высока. Среди рекордсменов, где один абонент использует в среднем наибольший объём трафика, – сёла с населением 100-1000 человек.
Интересно, что в городах-лидерах рейтинга абоненты «Киевстар» используют в среднем в 2 раза меньшее количество мегабайт мобильного интернета, чем в селах-рекордсменах. Ведь в городах лучше развита инфраструктура фиксированного интернета. А в 5 крупнейших городах Украины абоненты используют мобильный интернет немного больше, чем в среднем по Украине – свыше 8000 МБ. Вместе с тем, именно абоненты в этих 5 городах используют почти 30% всего мобильного интернета в сети оператора.