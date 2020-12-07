«Киевстар» запускает услугу SIM Check для предотвращения мошенничества с SIM-картами

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Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил о запуске новой услуги для бизнеса, которая призвана не допустить мошенничества, связанного с заменой SIM-карт. SIM Check – это услуга, которая обеспечивает дополнительную защиту от мошенничества финансовым, банковским организациям и их клиентам.

Как сообщает пресс-служба «Киевстар», компания предлагает микрофинансовым организациям (МФО) и банкам проверять информацию о замене SIM-карты предоплаченной связи. С помощью специального программного обеспечения заказчики смогут получать информацию от «Киевстар» в режиме реального времени. Услуга разработана, в том числе, для защиты владельцев «финансовых» номеров телефонов.

Суть услуги заключается в следующем. Финансовые учреждения, с которыми сотрудничает «Киевстар», направляют запросы по номерам телефонов, по которым оформляется онлайн-кредит, или проводится другая финансовая операция. «Киевстар» проверяет, перевыпускалась ли SIM-карта по этому номеру телефона, и за какой период. Отмечается, что «Киевстар» строго следует требованиям Законов «О Персональных данных» и «Об Информации» и не передаёт сведения об абонентах третьим лицам. Банк или МФО получает лишь конкретный телеком-показатель – факт смены SIM-карты.

Таким образом, добавляя полученную информацию о смене SIM-карты в свои правила или алгоритмы, финансовая организация может определить мошенническую операцию и заблокировать её, сохранив средства клиентов.

«С помощью услуги SIM Check финансовые организации проводят дополнительную проверку и точнее оценивают риски невозврата средств, например при оформлении кредита. Как правило, мы рекомендуем своим бизнес-клиентам комбинировать услугу SIM Check с сервисом кредитного скоринга, чтобы снизить финансовые риски», — заявил директор по развитию новых направлений бизнеса «Киевстар» Илья Польшаков.

Среди преимуществ услуги SIM Check оператор выделяет следующие ключевые моменты:

Дополнительная проверка для более эффективной борьбы с мошенничеством;

Дополнительная степень защиты клиентов банка и МФО от неправомерных действий;

Снижение уровня проблемной задолженности и негативных отзывов,

Стоимость сервиса не зависит от типа или размера бизнеса, а зависит от количества обращений за данными.

Более подробно ознакомиться с услугой SIM Check можно на официальном сайте оператора.