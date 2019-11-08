Киевтранспарксервис: В Киеве начали продавать электронные парковочные талоны

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В Киеве стартовала продажа электронных парковочных талонов. Купить абонементы можно через мобильное приложение Privat24, сообщили в КП «Киевтранспарксервис».

Для покупки талона для парковки нужно загрузить мобильное приложение Privat24 на смартфон, найти пункт меню «Транспорт», далее — «Оплата парковки», выбрать город, тип талона (в месяц или в квартал) и ввести номер автомобиля.

Правила пользования электронными талонами такие же, как и бумажными: за одним парковочным абонементом может быть закреплен только один автомобиль. Контроль за уплатой пользования паркоместом осуществляет инспекция по парковке, которая проверяет наличие платежа онлайн. Стоимость абонементов составляет от 310 до 630 грн в месяц.

«Абонементы на парковку ранее существовали исключительно в бумажной форме. Парковка в Киеве, если платить почасово, зависит от зоны парковки (5-7-10 грн). И если пересчитать стоимость пользования парковочными площадками почасово, то в месяц получается внушительная сумма. Именно приобретение абонемента позволяет ее значительно уменьшить», — рассказал заместитель директора КП Киевтранспарксервис Сергей Сокольчук.

Напомним, что начиная с 10 июля 2019 года в Киеве начали штрафовать нарушителей и эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. До этого весной на улицах столицы появились инспекторы по парковке, которые в первые месяцы только выписывали предупреждения.

Источник: КГГА, Киевтранспарксервис