Китайцы изготовили прототип поезда-маглева, развивающего скорость свыше 600 км/ч

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Примерно две недели назад японская железнодорожная компания East Japan Railway представила новое поколение поезда-пули Alfa X, способного развивать скорость до 400 км/ч. Рассказывая о новейшем пассажирском экспрессе, который начнет регулярно перевозить пассажиров лишь в 2030 финансовом году, мы вскользь упоминали, что до поездов-маглевов (особый тип поездов, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля) ему очень далеко. И вот на днях китайская государственная железнодорожная компания China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) завершила сборку сверхскоростного поезд-маглева, способного развивать скорость свыше 600 км/ч. Быстрее могут быть только «вакуумные» поезда Hyperloop, но пока таковые существуют лишь на бумаге.

Что касается последней разработки CRRC, прототип сверхскоростного поезд на магнитной подушке был собран на предприятии в Циндао, портовом городе в провинции Шаньдун на востоке Китая.

С помощью этого поезда-маглева CRRC хочет соединить Пекин–Шанхай, предоставив пассажирам самый быстрый способ путешествия по этому маршруту. Скорость современных скоростных поездов на этом маршруте ограничена значением 350 км/ч. Новый же поезд должен затмить собой даже авиасообщение.

С учетом времени регистрации на авиарейс путешествие на самолете займет около 4,5 ч, поездка на высокоскоростном железнодорожном транспорте — около 5,5 ч, а новый высокоскоростной маглев довезет примерно за 3,5 ч», — отметил в своем заявлении руководитель команды разработчиков маглев-поезда и заместитель главного инженера CRRC Дин Саньсань

В ближайшее время CRRC начнет масштабные испытания маглева, после чего поезд будет запущен в коммерческое производство. Это должно произойти уже в 2021 году.

Остается добавить, что новый китайский прототип маглев-поезда будет уже не первым поездом, покорившим отметку в 600 км/ч. В 2015 году маглев японской компании Central Japan Railway развил на испытательной линии в Яманаси скорость 603 км/час, тем самым установив новый мировой рекорд. Среди серийных поездов самым быстрым является шанхайский маглев, ранее разогнавщийся до 431 км/ч.

Источник: The Verge