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Китайский производитель смартфонов Vivo разработал собственный процессор обработки изображений V1

Китайский производитель смартфонов Vivo разработал собственный процессор обработки изображений V1

Китайский производитель смартфонов Vivo разработал собственный процессор обработки изображений V1


Apple и Google — признанные лидеры мобильной фотографии — используют в телефонах сигнальные процессоры для обработки изображений (ISP) собственной разработки. Теперь Vivo (входит в состав BBK Electronics вместе с OnePlus, Oppo и Realme) анонсировала собственный ISP под названием V1.

Разработка заняла 24 месяца, а в процессе было задействовано более 300 сотрудников R&D центра инновационных технологий обработки изображения. По словам производителя,V1 — первый полностью адаптируемый интегральный процессор, предназначенный для обработки изображения и видео.

В Vivo делает акцент, что обработка изображения — ключевая часть долгосрочных стратегических направлений деятельности компании. Последние пять лет значительные средства в технологии обработки изображения, а среди инновационных разработок выделяет систему 5-осевой профессиональной стабилизации и мягкую подсветку для селфи. В декабре 2020 года компании vivo и ZEISS объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве в области инноваций и
мобильной обработки изображений. Так, в Vivo X60 использовалось покрытие Zeiss T*Coating и портретный стиль Biotar.

Ожидается, V1 станет одной из ключевых особенностей новой линейки Vivo X70, чей анонс ожидается 9 сентября.

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