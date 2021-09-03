Китайский производитель смартфонов Vivo разработал собственный процессор обработки изображений V1

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Apple и Google — признанные лидеры мобильной фотографии — используют в телефонах сигнальные процессоры для обработки изображений (ISP) собственной разработки. Теперь Vivo (входит в состав BBK Electronics вместе с OnePlus, Oppo и Realme) анонсировала собственный ISP под названием V1.

Разработка заняла 24 месяца, а в процессе было задействовано более 300 сотрудников R&D центра инновационных технологий обработки изображения. По словам производителя,V1 — первый полностью адаптируемый интегральный процессор, предназначенный для обработки изображения и видео.

В Vivo делает акцент, что обработка изображения — ключевая часть долгосрочных стратегических направлений деятельности компании. Последние пять лет значительные средства в технологии обработки изображения, а среди инновационных разработок выделяет систему 5-осевой профессиональной стабилизации и мягкую подсветку для селфи. В декабре 2020 года компании vivo и ZEISS объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве в области инноваций и

мобильной обработки изображений. Так, в Vivo X60 использовалось покрытие Zeiss T*Coating и портретный стиль Biotar.

Ожидается, V1 станет одной из ключевых особенностей новой линейки Vivo X70, чей анонс ожидается 9 сентября.