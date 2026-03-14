Размер имеет значение: Vivo запатентовала смартфон с дисплеем, который увеличивается в высоту

Складные смартфоны постепенно становятся все более массовыми и популярными, позволяя увеличивать полезную площадь экрана при необходимости. Эту идею увеличения дисплея подхватила Vivo, но пошла другим путем. Компания подала патент на необычный смартфон с вертикально раздвижным дисплеем. Концепция отличается от большинства предыдущих идей с гибкими экранами, которые обычно разворачиваются в сторону и делают экран шире.





В патентной заявке показано устройство, дисплей которого разворачивается вертикально. То есть при раскрутке экран увеличивается в высоту, а не в ширину. В результате смартфон становится заметно длиннее, сохраняя примерно ту же ширину корпуса.

За последние несколько лет производители неоднократно демонстрировали концепты раздвижных смартфонов. Но ни одна компания пока не выпустила коммерческую модель с таким типом экрана. В то же время подобные технологии уже появляются в других категориях устройств — например, на рынке существуют ноутбуки с раздвижными дисплеями.

Вертикальная схема развертывания выглядит интересно, но практические сценарии использования пока неочевидны. Современные мобильные приложения уже хорошо оптимизированы под вытянутые экраны, поэтому дальнейшее увеличение высоты дисплея может не давать значительного преимущества. Такой вариант расширения дисплея в высоту может иметь ограниченную полезность в глазах пользователей. А вот цена такого решения может быть достаточно высокой. Также вопрос выкладывает надежность конструкции и защита гибкого дисплея от царапин.





Впрочем, речь идет только о патентной заявке, а не о готовом продукте или даже официальном концепте. Производители смартфонов регулярно регистрируют десятки различных патентов, и далеко не все из них превращаются в реальные устройства.

Итак, патент Vivo показывает, что производители продолжают экспериментировать с новыми формами гибких дисплеев. Даже если эта идея не станет коммерческим продуктом, она демонстрирует поиск новых форматов смартфонов после эпохи складных моделей.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: gsmarena