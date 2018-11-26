Китайские исследователи объявили о рождении первых генетически модифицированных близнецов

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На сегодня редактирование генома человека разрешено только в нескольких странах. Негласным лидером в этой многообещающей области считается Китай, ученые этой страны в 2015 году первыми провели эксперимент по редактированию генома человеческих эмбрионов с помощью технологии CRISPR/Cas9. И вот спустя всего три года китайские исследователи сделали впечатляющее заявление. Они объявили о рождении первых генетически модифицированных близнецов. Сразу оговорим, что пока что это потенциально революционное достижение не получило подтверждения из независимых источников.

Эта заслуга принадлежит команде Хэ Цзянькуя из Южного научно-технологического университета в китайском Шеньчжэне. В своем видеообращении руководитель исследования объявил, что Нана и Лулу – такие имена получили девочки, гены которых были отредактированы при помощи технологии CRISPR-Cas9, совершенно здоровы.

В числе первых об этом рассказало издание MIT’s Technology Review, обнаружившее соответствующие записи в электронном реестре экспериментов по редактированию генома человека с помощью системы CRISPR/Cas9.

Ученые задействовали технологию СRISPR-Cas9, о которой мы уже много писали ранее, для редактирования единственного гена — CCR5. Внесенные учеными изменения призваны снизить риск инфицирования ВИЧ. Грубо говоря, ученые рассчитывают, что эти изменения обеспечат девочкам иммунитет к ВИЧ-инфекции.

Агентство Associated Press пишет, что независимые исследовательские лаборатории, изучив полученные от китайских коллег материалы с результатами операции, не смогли дать однозначное заключение о 100% успехе и отсутствии каких-либо угроз здоровью девочек.

Источник: CNET и Associated Press