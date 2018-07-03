Китайские ученые заявили о создании лазерной штурмовой винтовки ZKZM-500 с радиусом поражения до 1 км

То, что Китай способен удивлять в плане новых технологий, нам хорошо известно. Вспомнить хотя бы самый длинный морской мост, о котором мы рассказывали в начале года. Теперь же стало известно иной впечатляющий технологии родом из этой страны – лазерной штурмовой винтовке ZKZM-500, которая внешне не особо отличается от обычной. По крайней мере, если судить по одному единственному рендеру. О весьма необычной разработке Китайской академии наук, которая явно вдохновлялась «Звездными войнами», сообщило издание South China Morning Post.

Винтовка ZKZM-500 питается от перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареи. Одного заряда хватает более чем на 1000 импульсов продолжительностью не более 2 с каждый или одного непрерывного луча продолжительностью до получаса. Она весит всего 3,3 килограмма и при необходимости может быть установлена на танки, самолеты и лодки.

По документам на сайте китайского регулятора винтовка ZKZM-500 проходит как оружие несмертельного действия. В то же время сами разработчики отмечают, что оно может мгновенно вызвать ожоги на человеческой коже и поджечь материалы на дистанции до 800 метров, что примерно равноценно радиусу поражения знаменитого автомата АК-47. Собственно, источник называет разработку китайских ученых «лазерным АК-47». Более того, винтовка ZKZM-500 стреляет бесшумно, а луч остается невидим и может проходить сквозь окна.

Авторы проекта заверяют, что это не просто концепция технологии. Винтовка существует на самом деле, она якобы уже прошла тестирование и «готова к массовому производству». Инженеры предлагают использовать ее в полиции Китая в целях борьбы с терроризмом.

На данный момент ведутся переговоры с военными касательно обеспечения финансирования для запуска оружия в серийное производство. Указывается даже предполагаемая стоимость винтовки – около $15 тыс. за единицу.

Западные СМИ уже выразили сомнения в существовании этой футуристической винтовки.

Как отметил редактор издания TechCrunch Дэвин Колдуэй, было уже множество попыток создания подобного лазерного оружия, но все они обернулись неудачей, поскольку никому не удалось найти источник энергии достаточной мощности. При этом китайские специалисты говорят об обычной литий-ионной батарее. Иными словами, лазерная винтовка с такой мощностью и радиусом поражения почти в километр звучит слишком фантастически, чтобы быть правдой. В данном случае смущает и отсутствие реальных фото прототипов и видео с испытаниями, которые оружие якобы прошло. Но, возможно, китайский ученым действительно удалось разработать какую-то революционную технологию, которая сделает лазерные штурмовые винтовки, как из Star Wars, реальностью.

Источник: SCMP