Клиенты платёжных сервисов WayForPay и Fondy (в основном ФЛП) не могут отправить деньги на расчётные счета в «ПриватБанке»

Пользователи платежных сервисов Fondy и WayForPay уже несколько дней испытывают трудности с зачислением денег на счета в «ПриватБанке». Отмечается, что при этом платежи не блокируются, но при попытке перевести деньги на расчётный счет в «ПриватБанке», банк возвращает их обратно на счета платежной системы. Администрация сервисов WayForPay и Fondy не знает о причинах такой ситуации. Рекомендуется отправлять платежи на счета в других украинских банках. Отметим, сервисы WayForPay и Fondy позволяют реализовать на сайтах и в интернет-магазинах приём платежей, осуществляемых при помощи банковских карт и электронных кошельков.

«Мы направили в «ПриватБанк» несколько официальных писем, но пока не получили ответа. Все, что мы можем сделать, это рекомендовать клиентам перевести деньги на счета других украинских банков. С ними таких проблем нет», – прокомментировал ситуацию руководитель Fondy в Украине Андрей Воронин.

Андрей Воронин добавил, что с зачислением денег на карты «ПриватБанка» проблем нет, они возникают только при попытке осуществить перевод на расчётный счет в этом банке.

«В основном речь идет о счетах ФОП (ФЛП физические лица-предприниматели – ред.), и поскольку среди наших клиентов таковых очень много, это большая проблема. Вероятно, проблема связана с финмониторингом. Мы попытались исследовать ситуацию в интернете – многие ФОПы пишут, что в «ПриватБанке» им блокируют счета», – рассказал Андрей Воронин.

Сообщение об аналогичной проблеме также появилось на сайте платёжного сервиса WayForPay.

«Внимание, для магазинов, которые получают оплату на расчетные счета, открытые в «ПриватБанке». В связи с тем, что сегодня наблюдаются проблемы с зачислением средств, а именно, ограничение возможности перевода средств со счета на расчетные счета в «ПриватБанке», для своевременного зачисления возмещения, до решения вопроса, просим изменить реквизиты на другой банк», – говорится в сообщении сервиса WayForPay.

В пресс-службе «ПриватБанка» уточнили, что временно приостановлено обслуживание операций с данной системой до решения вопросов, связанных с процедурами комплаенс (соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам – ред.). При этом в банке не уточнили, когда можно ожидать снятия этих ограничений. Также в «ПриватБанке» не ответили, о каких конкретно вопросах и процедурах идет речь.

Источник: AIN