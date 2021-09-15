



Влітку КМДА почала підписувати з київськими перевізниками нові договори, де вимагала встановити в маршрутках валідатори та кнопки зупинки, вдягти уніформу на водіїв та навчити їх чемному поводженню українською мовою, заборонити музику та рекламу тощо. Окремим пунктом вимог йшлося про забезпечення температурного режиму замість простої наявності кондиціонеру в салоні і тепер столична влада почала показувати, що дуже серйозно ставиться до цієї вимоги.

«Наприклад, пункт про наявність кондиціонеру в салоні, який існував десятиріччями, зовсім не означав його справність. Більше того, справність кондиціонеру не означала, що він умикався, адже перевізники воліли заощаджувати на витратах пального. Це був приклад формального підходу. Натомість тепер у договорі ми говоримо про конкретний предмет контролю – не сам кондиціонер, а граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів. Ось це реальний стандарт, дотримання якого легко виміряти», – зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Наразі Київ першим в Україні запроваджує реальний контроль температурного режиму в салонах громадського транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах.

«Чіткий граничний температурний режим влітку та взимку – невід’ємна частина нового договору перевізників із містом. Та я розумію, що КМДА мусить не просто оголосити «нові вимоги», а забезпечити їх жорсткий та законний контроль», – зазначив Костянтин Усов.

За його словами, Комунальна служба перевезень за останній місяць не просто придбала надзвичайно точні термометри, а й отримала на них сертифікати калібрування від ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

«Таким чином, інспектори підприємства отримують надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні – взимку. Показники цих термометрів мають силу юридичного доказу», – наголосив заступник голови КМДА.

Судячи з сертифікатів, КМДА придбала німецькі термометри Pocket Humidity Temperature Instrument H560 Dostmann 5020-0560, що коштують близько 70 євро (2200 грн). Вони вміють вимірювати вологість та температуру в діапазоні від -40°C до +70°C з шагом 0,1°C та точністю ±0,5°C.

Зазначимо, що нещодавно київські перевізники підписали додаткові угоди до дійсних договорів ще на 34 автобусних маршрутах Києва.

Джерело: КМДА