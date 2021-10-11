Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Київська міська державна адміністрація зафіксувала порушення умов Меморандуму з боку операторів прокату електросамокатів. Найбільш відповідальною з операторів виявилася компанія Scroll, а системними порушниками – компанії BikeNow, Bolt та Zelectra.

Зокрема, невиконаною залишається вимога про нанесення трафаретів на місцях упорядкованого паркування самокатів.

Також низкою операторів порушено умову повної заборони руху в деяких пішохідних зонах столиці: на Пейзажній алеї, пішохідній частині вул. Сагайдачного та у парку Шевченка.

Але найголовніше – частина операторів самовільно змінили карту зон обмеження швидкості до 14 км/год і виключили з території такого обмеження частину історичного центру Києва.

Спільно з першим заступником голови КМДА Олексієм Кулебою, який координує структурні підрозділи, відповідальні за благоустрій міста, Київ виставив вимогу компаніям усунути ці порушення, крайній термін – 15 жовтня.

«Ми за діалог, але проти обману. І залишаємо за собою право реагувати відповідно» — заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Нагадаємо, що 24 червня 2021 року Київська міська державна адміністрація підписала меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва, який регулює їх безпечне використання в місті. Документ підписали всі сім компаній, що на на той момент надавали послуги прокату електросамокатів у місті: Bolt, Scroll, BikeNow, Kiwi, Zelectra, Vzhooh та Jet.

Відповідно до тексту меморандуму, оператори взяли на себе наступні зобов’язання:

знизити швидкість електросамокатів до 20 кілометрів на годину, а в окремих пішохідних зонах (парках, вулицях) – до 14 кілометрів на годину;

облаштувати стоянки для самокатів із розміткою у визначених місцях;

слідкувати за технічною справністю самокатів;

щоденно дезінфікувати самокати до завершення карантину;

безкоштовно розповсюджувати елементи захисту (браслети, відзеркалювачі);

забезпечувати користувачів страховкою на суму від 100 тисяч гривень;

проводити навчання щодо правил користування самокатами та інформувати про правила безпеки у додатку

У свою чергу КМДА зобов’язалася вжити заходів щодо швидкого розвитку велоінфраструктури, зокрема збільшення кількості велодоріжок та велосмуг.

Джерело: КМДА