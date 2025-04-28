Код взломан: Джордж Лукас раскрыл секрет странной речи Йоды в «Звездных войнах»

«Речь наоборот», присущая культовому персонажу «Звездных войн», на самом деле была гениальным ходом, который должен был «захватить» все внимание зрителей во время просмотра.

Йода, возможно, самый мудрый и самый почитаемый джедай в далекой-далекой галактике, но после первой встречи с ним вам, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы понять — о чем же он говорит? В новом интервью Джордж Лукас рассказал, что такой прием был применен специально для того, чтобы уловить внимание зрителей. Потому что, если вы говорите на обычном английском, вас не так внимательно будут слушать — другое дело, если вы набросали слов в произвольном порядке.

«Он был, по сути, философом фильма. Мне пришлось придумать способ, чтобы люди действительно слушали — особенно 12-летние», — заявил Лукас в комментарии на 16-м кинофестивале TCM Class Film Festival, где транслировался фильм «Империя наносит ответный удар» (через Games Radar). «Если вы говорите на обычном английском, люди не будут вас так много слушать. Но если есть акцент или вас трудно понять, они будут сосредоточены на вас».

Интересно, это уникальная характеристика Йоды, или же такой стиль речи будет наследовать другой, подобный мастеру персонаж? С момента дебюта в «Мандалорце» Грогу не произнес ни слова, поэтому фанаты давно задавались вопросом, а как же он будет звучать, когда наконец что-то скажет Дину Джарину? Исполнительный продюсер сериала Дэйв Филони признался, что вопрос «голоса» малыша Йоды обсуждался, но уточнил, что оставил его воплощение в руках своего коллеги Джона Фавро.

«Знаете, я оставляю все это Джону. Надо думать о том, насколько это изменит Грогу?» — говорил Филони. «Нам он очень нравится таким, какой он есть. Это точно то, о чем мы думаем, и все зависит от того, насколько далеко мы продвинемся».

В конце концов команда продвинулась уже как минимум до полнометражного фильма, который дебютирует 22 мая 2026 года. Ранее нам продемонстрировали первые кадры «Мандалорца и Грогу», где можно впервые увидеть Сигурни Уивер во вселенной «Звездных войн», а также видео с тем, как малыш Йода проявляет свою силу, а Мандо Педро Паскаля наконец снимает шлем.