«На днях впервые увидела Грогу»: Сигурни Уивер официально в команде Star Wars и работает над фильмом по «Мандалорцу»

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Актриса официально подтвердила слухи о присоединении к вселенной Star Wars в качестве одного из ведущих персонажей будущего полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу».

В целом о фильме почти ничего неизвестно, кроме того, что Педро Паскаль и Стив Блум (а теперь и Сигурни Уивер) будут среди актерского состава. Также создатели показали первые кадры на мероприятии D23 и анонсировали «совершенно новую историю».

В интервью Deadline актриса рассказала, что уже работает в проекте и на днях «впервые встретилась с Грогу», однако без подробностей. Съемки Уивер планирует завершить до конца года.

Сигурни Уивер — легендарное «приобретение» для Disney, учитывая ее бэкграунд в жанре научной фантастики и роли в таких культовых фильмах, как «Чужой» и «Аватар». Удивительно, что она не стала частью Star Wars раньше, но определенно актриса идеально впишется во франшизу.

Зрители в целом положительно восприняли сериал «Мандалорец» (чего не скажешь о последнем, отмененном после первого сезона, сериале «Аколит»), который вышел на Disney+ в трех сезонах — разработка четвертого, который будет связан с событиями «Асоки» и других сериалов вселенной «Звездные войны», в настоящее время продолжается.

Что касается фильма «Мандалорец и Грогу», то его действие будет разворачиваться после падения Галактической Империи в фильме «Звездные войны: Возвращение Джедая». Продюсируют фильм Джон Фавро, Кэтлин Кеннеди и Дэйв Филони, а премьера предварительно назначена на 22 мая 2026 года.

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В целом франшиза «Звездных войн» не выпускала фильмов с 2019 года, со времен дебюта «Скайуокер. Восход», и сейчас печально известна тем, что отменила несколько интересных проектов. Надеемся, судьба «Мандалорца и Грога» будет иной, учитывая комментарии Уивер о старте работы над фильмом.

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