Когда сон полезен не только для здоровья: Стример уснул во время трансляции в Twitch и заработал на этом почти $5600





Современная индустрия онлайн-развлечений не перестаёт удивлять. Одним из популярных трендов в сервисе Twitch в последнее время является сон на камеру. И это занятие приносит популярным стримерам хороший доход.

Так, американский стример Мэттью Mizkif Ринаудо, утомившись от онлайн-баталий, решил уйти спать, но не прерывать при этом трансляции. Отправляясь на боковую, он пошутил на камеру о том, как бы разозлилась его мать, если бы узнала, что он заработал денег во время сна.

«Она думает, что я сейчас бездельничаю. Подождите, когда она поймёт, что я уснул и все равно заработал денег», — сказал он зрителям.

Перед сном Мэттью Mizkif Ринаудо подключил бота, который позволял его подписчикам включать видео за денежные пожертвования. При этом звук от видео проигрывался прямо ему в наушники. Так что некоторые подписчики стали специально жертвовать деньги, загружать громкие и шумные видео, чтобы разбудить стримера. И так продолжалось на протяжении всего периода сна.

Проснувшись, Мэттью обнаружил очень приятный сюрприз. Пока он спал, на его счёт с миру по нитке насобиралась общая сумма пожертвований $5594,62. Часть этого дохода стример потратил на покупку игровой консоли Nintendo Switch, которую он затем подарил одному из подписчиков.

«Большинство стримов очень выматывают. Этот — наоборот. Прошел очень просто. Это — отличный перерыв в моей рутине, ведь обычно я весь день играю в игры», — говорит он.

Источник: AIN