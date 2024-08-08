У Луны, вероятно, было много маленьких «братьев и сестер» на орбите Земли в далеком прошлом

Ученые из Невадского университета в Лас-Вегасе выдвинули гипотезу, что в ранние периоды существования система Земля-Луна могла иметь маленьких компаньонов на полярных орбитах.

Сегодня Луна вращается вокруг Земли на расстоянии примерно 384 600 км, что в 30 раз превышает диаметр нашей планеты. Однако это расстояние постоянно увеличивается — Луна удаляется от Земли со скоростью примерно 3,8 см в год.

Исследователи отмечают, что Луна сформировалась почти 4,5 миллиарда лет назад, вероятно, в результате столкновения Земли с объектом размером с Марс. После этого катастрофического события Луна образовалась на расстоянии всего 19 135 км от Земли, что составляет примерно 1,5 диаметра нашей планеты.

Стивен Лепп, соавтор исследования, объясняет:

«На начальных этапах формирования Солнечной системы было гораздо больше мелких тел и обломков, чем сегодня».

Большинство обломков, образовавшихся при формировании Луны, вероятно, столкнулись с Луной или Землей, или были отброшены от них обоих. Однако некоторые из них могли вращаться вокруг Земли и Луны на так называемых круговых орбитах.

Исследователи обнаружили, что система Земля-Луна могла иметь спутник или диск на полярной орбите — то есть вокруг полюсов Земли и Луны, а не экватора. Такие орбиты были стабильными с момента формирования Луны до того, как расстояние между Землей и Луной достигло 7,5 диаметра Земли.

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Хотя сегодня орбита Луны наклонена на 5 градусов относительно орбиты Земли вокруг Солнца, предыдущие исследования предполагали, что во время формирования этот наклон составлял не менее 10 градусов. Наличие спутников на полярных орбитах могло повлиять на эволюцию системы Земля-Луна и объяснить эти загадочные аспекты.

Лепп заключает, что эти находки открывают возможность формирования стабильных полярных месяцев в экзопланетных системах, что может иметь наблюдаемые последствия для будущих исследований.

Результаты исследования приняты к публикации в журнале Astrophysical Journal.

Напомним, исследователи из Китая нашли доказательства наличия воды в пробах лунного грунта, собранных миссией Chang’e-5, что открывает новые перспективы в изучении естественного спутника Земли.

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Источник: Space