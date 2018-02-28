Количество смартфонов в сети «Киевстар» достигло 11,7 млн, почти половина из них поддерживает 4G

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На протяжении 2017 год количество смартфонов выросло c 37% до 44% от общего количества устройств в сети «Киевстар» и достигло 11,7 млн.

При этом количество смартфонов, которые поддерживают связь четвертого поколения, выросло в прошлом году в 2 раза. Если в 2016 году они составляли только 26% от всех смартфонов в сети «Киевстар», то в 2017 году – их уже 43%. Таким образом, абоненты стали активнее покупать «умные» телефоны, чтобы использовать мобильный интернет для общения, работы и образования.

Самым популярным брендом 4G-смартфонов в сети «Киевстар» стал Apple. В 2017 году «яблочных» смартфонов в сети оператора было около 1,1 млн. Также, в пятёрку самых популярных брендов 4G-смартфонов попали Xiaomi, Samsung, Lenovo и Meizu.

Согласно исследованию «Киевстар», наиболее смартфонизованным регионом Украины оказалась Киевская область – 17% абонентов, которые пользуются смартфонами, проживают именно здесь. На втором месте – Днепропетровская область с показателем в 10%. На третьем – Одесская область с 8%, затем – Харьковская и Львовская области, с 6% и 5% соответственно.

Добавим, абоненты «Киевстар» могут узнать, поддерживает ли их смартфон и SIM-карта связь 4G с помощью USSD-кодов: 2455# – для проверки смартфона; 2454# – для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах «Киевстар».