Новости Кино 12.03.2024 в 18:15 comment views icon

Композитор «Оппенгеймера» на «Оскаре» поблагодарил родителей за то, что «дарили гитары и барабаны вместо видеоигр»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Людвиг Йоранссон получил свою вторую статуэтку за музыку к «Оппенгеймеру», однако в своей эмоциональной речи немного пренебрежительно высказался о видеоиграх.

Изначально шведский композитор поблагодарил режиссера Кристофера Нолана:

«Ваша идея использовать скрипку в партитуре позволила мне сотрудничать с моей замечательной женой и признанной скрипачкой Сереной Йоранссон».

А потом обратился и к родителям:

«Спасибо, что дарили мне гитары и барабаны вместо видеоигр!».

Возможно непреднамеренно, но своими словами Йоранссон, кажется, несколько обесценил работу создателей и непосредственно композиторов видеоигр (что уж говорить о снисходительном отношении к ценителям видеоигр), которых также отмечают престижными наградами. Например, в 2023 музыкальная премия Грэмми-2023 добавила отдельную номинацию для саундтреков из игр, в которой отличились Assassin’s Creed Valhalla и композитор Стефани Эконому.

Онлайн-курс Pyton.
Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця.
Приєднатися

Что касается «Оппенгеймера», то награда за лучшую музыку — лишь одна из ряда статуэток, которые в этом году завоевал фильм Кристофера Нолана (всего семь «Оскаров», включая награды «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»).

Ранее 39-летний Йоранссон получил «Оскар» за музыку к фильму «Черная пантера» в 2019 году и попал в номинацию на «Лучшую оригинальную песню» в 2023 году. За музыку к «Оппенгеймеру» композитор также был отмечен премиями BAFTA, Золотой глобус и Грэмми.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить