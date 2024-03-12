Композитор «Оппенгеймера» на «Оскаре» поблагодарил родителей за то, что «дарили гитары и барабаны вместо видеоигр»

Людвиг Йоранссон получил свою вторую статуэтку за музыку к «Оппенгеймеру», однако в своей эмоциональной речи немного пренебрежительно высказался о видеоиграх.

Ludwig Göransson wins best original film score at the 2024 #Oscars for #Oppenheimer pic.twitter.com/97FTAbcwUY — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Изначально шведский композитор поблагодарил режиссера Кристофера Нолана:

«Ваша идея использовать скрипку в партитуре позволила мне сотрудничать с моей замечательной женой и признанной скрипачкой Сереной Йоранссон».

А потом обратился и к родителям:

«Спасибо, что дарили мне гитары и барабаны вместо видеоигр!».

Возможно непреднамеренно, но своими словами Йоранссон, кажется, несколько обесценил работу создателей и непосредственно композиторов видеоигр (что уж говорить о снисходительном отношении к ценителям видеоигр), которых также отмечают престижными наградами. Например, в 2023 музыкальная премия Грэмми-2023 добавила отдельную номинацию для саундтреков из игр, в которой отличились Assassin’s Creed Valhalla и композитор Стефани Эконому.

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Что касается «Оппенгеймера», то награда за лучшую музыку — лишь одна из ряда статуэток, которые в этом году завоевал фильм Кристофера Нолана (всего семь «Оскаров», включая награды «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»).

Ранее 39-летний Йоранссон получил «Оскар» за музыку к фильму «Черная пантера» в 2019 году и попал в номинацию на «Лучшую оригинальную песню» в 2023 году. За музыку к «Оппенгеймеру» композитор также был отмечен премиями BAFTA, Золотой глобус и Грэмми.

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