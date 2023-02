Грэмми-2023: Assassin’s Creed Valhalla отметилась лучшим игровым саундтреком, а Бейонсе собрала рекордное количество наград

5 февраля Национальная академия искусства и науки звукозаписи США (NARAS) назвала победителей 65-й ежегодной премии Грэмми. В этом году немалую коллекцию статуэток собрала Бейонсе, а награду за лучший саундтрек к видеоиграм (впервые отдельная категория представлена на премии) получила Assassin’s Creed Valhalla и композитор Стефани Эконому.

Дополнение Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok соревновалось в категории с 4 игровыми релизами 2021 года: Aliens: Fireteam Elite, Call Of Duty: Vanguard, Marvel’s Guardians Of The Galaxy, Old World.

«Я просто хочу отдать должное всем людям, которые без устали боролись за создание этой категории музыки в видеоиграх. Спасибо за признание и подтверждение силы игровой музыки. Это действительно честь, спасибо», — сказала Эконому.

Это впервые для видеоигр представили отдельную категорию, однако ранее игровые саундтреки уже были номинированы или побеждали на Грэмми. В 2011 году песня Кристофера Тина «Baba Yetu» победила в категории «Лучшая аранжировка, инструменты и вокал».

Рекордным количеством номинаций и наград в этом году отличилась американская исполнительница R&B и соул Бейонсе с новым альбомом Renaissance — первым за 6 лет. В этом году певица победила в 4 из 9 номинаций: лучший альбом танцевальной/электронной музыки; лучшая танцевальная/электронная запись (Break My Soul), лучшее традиционное исполнение в стиле R&B (Plastic Off the Sofa) и лучшая песня в стиле R&B (Cuff It).

В общей сложности Бейонсе получила 32 награды Грэмми за всю музыкальную карьеру и в этом году все же превзошла бывшего абсолютного рекордсмена, классического дирижера венгерского происхождения Георга Шолти (по количеству номинаций Бейонсе наравне со своим мужем Jay-Z — 88).

В категории «Лучшее музыкальное видео» соревновалось творение украинки Тани Муиньо на песню Гарри Стайлса «As It Was», однако победил клип на песню «All Too Well: The Short Film» от Тейлор Свифт. Сам Гарри Стайлс получил Грэмми в категории «Лучший альбом» за «Harry’s House».

В этом году вручена 91 награда Грэмми — ниже победители в 4 основных категориях, а с полным списком можно ознакомиться здесь.

Запись года: About Damn Time — Lizzo

Альбом года: Harry’s House — Гарри Стайлс

Песня года: Just Like That — Бонни Рейтт

Лучший новый исполнитель: Самара Джой