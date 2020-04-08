Конфликт между «Интертелекомом» и НКРСИ может повлиять на развертывание 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц

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Одесский CDMA-оператор «Интертелеком» (ООО «Інтернаціональні телекомунікації»), как известно, оказался в очень непростом положении: компания так и не оплатила 4G-лицензию, которую НКРСИ теперь хочет аннулировать. Конфликт между регулятором и «Интертелекомом» предсказуемо вступил в новую фазу — судебного разбирательства — и потенциально может негативно сказаться на долгожданном расширении покрытия 4G LTE. По крайней мере, такое мнение озвучивает издание НВ.Бизнес, которое провело соответствущий анализ и побеседовало со своими отраслевыми источниками.

Мы подробно описывали, как «Интертелеком» оказался в проблемной ситуации, в нашей предыдущей новости, поэтому сразу перейдем к следующей «серии». Как оказалось, НКРСИ не только аннулировала решение о выдаче 4G-лицензии, но и оставила в силе пункт с аннулированием CDMA-лицензий, от которых он добровольно отказывался в рамках подписанного с другими операторами соглашения о рефарминге частот. В итоге у «Интертелекома» осталась лишь незначительная часть (по сравнению с периодом до 7 февраля) спектра, «достаточная для предоставления услуг абонентам». И поскольку договориться с регулятором о второй отсрочке платежа не вышло, то оператор обратился в суд.

30 марта «Интертелеком» направила в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск — истец требует признать незаконным решение НКРСИ от 17 марта (об аннулировании лицензий) и обязать Нацкомиссию выдать обещанные лицензии после уплаты их полной стоимости.

Производство по административному делу было открыто 2 апреля, а уже 6 апреля «Интертелеком» добился в суде (со второй попытки) остановки решения НКРСИ об аннулировании СDMA-лицензий и отказе в выдаче лицензии на 4G. Суд не только остановил действие принятого 17 марта решения НКРСИ (им Интертелеком лишался права получить 4G-лицензию), но и действие пункта 3 решения регулятора от 7 февраля, которым НКРСИ аннулировала оператору целый ряд СDMA-лицензий.

Как утверждает источник НВ Бизнес, знакомый с ситуацией в компании, суд — всего лишь способ выиграть дополнительное время и все-таки найти средства на оплату 4G-лицензии. По данным НВ Бизнес, сейчас насчитывается порядка 600 тысяч активных абонентских устройств и терять такую абонбазу оператор не хочет.

В НКРСИ определение суда о приостановке своих решений не получили. Об этом свидетельствует решение, принятое 7 апреля, которым НКРСИ фактически аннулировала Интертелекому разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств.

Согласно действующему закону о радиочастотном ресурсе, решение об аннулировании лицензии подлежит выполнению через три месяца после вступления в силу. Решение об аннулировании разрешений на эксплуатацию РЭС (принятое 7 апреля) подлежит исполнению вместе с решением об аннулировании лицензий, — разъясняеет НВ Бизнес.

Потенциальные угрозы для развертывания 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц

По данным НВ Бизнес, информация о решении суда в пользу «Интертелекома» серьезно встревожила операторов большой тройки, у которых с первого июля начинают действовать 4G-лицензии в диапазоне ниже 1 ГГц. Все они опасаются, что «Интертелеком» может заблокировать процесс перераспределения частот, используя его как аргумент в борьбе за свою лицензию.

Справедливости ради, пока «Интертелеком» играет по-честному — несмотря на конфликт, оператор отключил 9-15 каналы в Закарпатской, Івано-Франковской, Львовской и Волынской областях, как и было оговорено.

«Пока СDMA-оператор свои обязанности выполняет, но неизвестно, как он будет действовать далее. Это козырь в рукаве, который в компании однозначно попытаются разыграть», — говорит один из собеседников НВ Бизнес.

Мобильные операторы надеются, что НКРСИ, Интертелеком и Минцифры в итоге найдут выход из сложившейся ситуации и конфликт будет разрешен малой кровью.

Как сообщил в комментарии НВ Бизнес председатель НКРСИ Александр Животовский, по состоянию на вечер 7 апреля Нацкомиссия до сих пор не получила решения Окружного админсуда.

«Мы предложили несколько вариантов (решения ситуации) компании, но от компании плана действий нет, как и ответов на отдельные запросы нас и других операторов. Конечно, мы готовы отстаивать свою позицию в суде, а также обеспечивать полное выполнение плана действий, согласованного операторами», — цитирует источник слова Животовского.

Источник: НВ.Бизнес