«Интертелеком» не заплатил за 4G-лицензию и теперь НКРСИ грозится ее аннулировать





Одесский CDMA-оператор «Интертелеком» (ООО «Інтернаціональні телекомунікації») оказался на грани исчезновения и вскоре может лишится всего. В связи с неуплатой оператором в установленный срок лицензионного сбора НКРСИ грозится принять соответствующие меры — «аннулировать лицензии на эксплуатацию радиоэлектронных средств».

Коротко напомним предысторию. В феврале НКРСИ выдала операторам разрешения для развертывания 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц: «Интертелеком» сохранил за собой частоты в диапазоне 800 МГц и планировал начать развертывание сети раньше всех — уже в апреле. Соответствующая лицензия на девять лет (с 1 апреля 2020 по 1 апреля 2029 года) «Интертелеком» была закреплена за оператором, осталось только внести оговоренные 194,6 млн грн за использование радиочастотного ресурса в установленный законом 30-дневный срок. Но, похоже, «Интертелекому» так и не удалось найти деньги, чтобы заплатить за лицензию. Оператор должен был внести деньги на счет до 10 марта, но незадолго до истечения срока попросил у НКРСИ отсрочку до 1 апреля, гарантировав полную оплату, и регулятор согласился, приняв соответствующее решение. В итоге деньги за лицензию так и не поступили.

Как следует из официального заявления регулятора, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Государственный бюджет Украины поступил только 1 млн грн, что составляет около 0,5% от подлежащей уплате суммы (упомянутые выше 194,6 млн грн). И теперь регулятор намерен предпринять соответствущие меры в отношении оператора. Говоря конкретнее, регулятор теперь имеет законное право аннулировать ранее выданные «Интертелекому» лицензии (речь о решении № 117 от 17.03.2020 года).

Кроме того, НКРСИ требует от «Интертелекома» выполнения своей части обязательств в рамках подписанного с другими операторами соглашения о рефарминге частот диапазона 800-900 МГц. Говоря конкретнее, до конца этой недели (крайний срок — 5 апреля) «Интертелеком» должен отключить 9-15 каналы в Закарпатской, Івано-Франковской, Львовской и Волынской областях.

НКРСИ направила «Интертелекому» необходимые рекомендации и ожидает в десятидневный срок со дня вступления в силу этого решения (01.04.2020) утверждение соответствующего плана мероприятий и принятия необходимых мер и решений в случае принятия оператором решения о прекращении в установленном порядке предоставления телекоммуникационных услуг.

Одновременно НКРСИ обратилась ко всем госучреждениях с целью выяснения их зависимости от оператора. Также регулятор напоминает о работе собственной горячей телефонной линии (044 202-00-81 каждую среду с 11:00 до 13:00) и круглосуточной правительственной линии (1545) для жалоб касательно непредоставления услуг. В то же время граждане могут направлять обращения по обычной почте (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 22), или по электронной почте (e_zvernen@nkrzi.gov.ua).

Напомним, в прошлом месяце «большая тройка» операторов ( Vodafone, Kyivstar, Lifecell) получили лицензии, заплатив суммарно более 600 млн грн. В ближайшие месяцы операторы начнут технологические работы по перестройке своих базовых станций и запустят LTE 900 в первых регионах. До конца ноября 2020 года связь 4G на частотах 900 МГц должна быть во всех областях Украины.

Источник: НКРСИ