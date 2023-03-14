Консоль Sony PlayStation 5 Pro находится в разработке и, вероятно, выйдет в 2024 году – Insider Gaming

Как сообщает ресурс Insider Gaming, ссылаясь на осведомлённые источники, новая версия игровой консоли PlayStation 5 Pro уже находится на этапе разработки. Готовое устройство может быть выпущено ориентировочно в конце 2024 года.

Ранее также ходили слухи, что позже в этом году выйдет новая версия PlayStation 5 со съёмным приводом дисков. Она должна постепенно заменить нынешнюю модель PlayStation 5, чтобы сократить расходы на производство и доставку. Несмотря на предыдущие сообщения, это не будет модель PS5 Pro.

Пока что о характеристиках PlayStation 5 Pro практически ничего не известно. Тем не менее недавно опубликованный патент архитектора PlayStation Марка Черни позволяет предположить, что Sony Interactive Entertainment стремится повысить производительность трассировки лучей в играх. Как и в случае миграции с PS4 для PS4 Pro, можно предположить, что PS5 Pro будет иметь обеспечивать улучшенные визуальные эффекты, производительность и скорость.

Следующее поколение PlayStation, PS6, вряд ли будет выпущено как минимум до 2028 года. Так что график выпуска консолей текущего поколения будет соответствовать графику выпуска предшественников.

Также отмечается, что рынок консолей текущего поколения только стабилизировался после нехватки чипов. Разработчикам все еще нужно выпускать консоли прошлого поколения, чтобы продавать больше устройств. Тем не менее по итогам финансового 2023 года Sony ожидает хорошие показатели количества проданных консолей (около 30,5 млн единиц). Поэтому массовый отказ от игр прошлого поколения весной 2024 года выглядит вполне логичным шагом.

Источник: Insider Gaming