Концепт LG V40 демонстрирует дисплей с вырезом и конфигурацию из 5 камер

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Судя по данным утечек, грядущий смартфон LG V40 может получить сразу пять камер. Две камеры разместятся на лицевой панели в вырезе дисплея. Ещё три камеры, если верить слухам, будут доступны на задней панели. Уокар Хан, который известен благодаря созданию рендеров готовящихся к выпуску смартфонов, показал концепт того, как может выглядеть дизайн LG V40 с учётом имеющейся информации.

На рендерах изображён смартфон, в верхней части дисплея которого имеется вырез. Здесь расположились две камеры и решётка динамика. Устройство имеет вытянутый дисплей и небольшие боковые рамки.

Дизайн задней панели во многом похож на LG V30, но вместо двойной камеры здесь фигурирует тройной модуль камеры с горизонтальным расположением. Под камерами расположился сканер отпечатков пальцев.

Подробные технические характеристики смартфона LG V40 пока не сообщаются. Учитывая, что это будет флагманская модель, можно предположить наличие процессора Snapdragon 845. Также следует ожидать и продвинутых мультимедийных возможностей, как это было у предшественника. Как ожидается, новинка будет представлена во время проведения выставки IFA 2018, которая будет проходить с 31 августа по 5 сентября.

Источник: gizmochina