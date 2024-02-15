Концепт ноутбука Lenovo с прозрачным экраном и сенсорной панелью вместо классической клавиатуры

Ноутбуками с гибкими экранами, которые складываются пополам или растягиваются, уже никого не удивишь, поэтому Lenovo в поисках новых идей нафантазировали футуристический мобильный ПК с прозрачным дисплеем и огромным тачпадом вместо традиционной клавиатуры. Изображениями потенциальной новинки, которая пока является лишь концептом, поделился известный инсайдер Эван Бласс (он же @evleaks).

Прозрачные экраны — один из самых заметных современных трендов в индустрии мобильных устройств и электроники. Технология отнюдь не новая — первые концепты прозрачных ноутбуков демонстрировались еще на CES 2010 вместе с прозрачными телевизорами, которые на протяжении последних 10 лет неизменно присутствуют на стендах Samsung и LG на различных отраслевых выставках ( вот здесь раньше расписывали подробнее предысторию). А январская CES 2024, среди прочего, запомнилась презентациями Samsung и LG, где обе показали новейшие прозрачные экраны для следующего поколения телевизоров — MicroLED и OLED. Судя по этому, технология наконец-то готова к коммерциализации и первые серийные устройства уже не за горами.

Концепт прозрачного ноутбука Lenovo

Это уже второй взгляд на концепт прозрачного ноутбука Lenovo — первые изображения неделю назад публиковал WindowsReport. Как можно убедиться, все они демонстрируют один и тот же дизайн. Новое изображение показывает два концептуальных ноутбука на столе, причем одно из устройств включено и видно сквозь прозрачный экран другого. Судя по этим рендерам, ноутбук будет иметь абсолютно плоскую сенсорную клавиатуру вместо привычной с физическими клавишами. Поддержка стилуса и Windows 11 добавляется.

Анонс этого прозрачного ноутбука Lenovo ожидается вместе с другими на выставке MWC, которая состоится 26-29 февраля в Барселоне. Пока что нет ни полных технических характеристик, ни других деталей. Непонятно, на каком этапе находится проект и планирует ли Lenovo в конце концов воплощать этот концепт в серийное устройство. Между анонсом/ и выходом ноутбуку Lenovo ThinkPad X1 Fold прошло почти два года, а что касается необычного ноутбука с раздвижным экраном, который нажатием кнопки с 12,7 дюйма (4:3) растягивается до 15,3 дюйма (8:9), никаких новостей не было с момента показа в октябре 2022 года.

Привезет ли Lenovo на MWC 2024 рабочий прототип ноутбука с прозрачным экраном, узнаем уже через две недели — интересно, удалось ли производителю избавиться от компромиссов, присущих предыдущим устройствам с прозрачными экранами (баланс между прозрачностью и яркостью). Также интересно услышать, как Lenovo будет продавать такой ноутбук, и как не «засветить» персональные данные, если все, что будет происходить на экране, будут видеть другие с обратной стороны.

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