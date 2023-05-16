«Короли рэпа»: криминальная драма украинского производства выйдет в прокат 3 августа

Вскоре в украинский прокат выйдет фильм «Короли рэпа» режиссера Мирослава Латика. Это музыкальная криминальная драма о подростке, мечтающем стать репером, который сталкивается с суровой реальностью.

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По сюжету 17-летний парень по кличке Казан больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки. Ради своих мечтаний он готов рискнуть, но обстоятельства направляют его жизнь в другом направлении, где его ждет борьба за успех, борьба за любовь и, в конце концов, борьба за выживание.

С первых кадров трейлера зрители знакомятся с главными героями фильма: Димой «Казаном» и его лучшим другом Женей «Арахисом». Ему нужны деньги, и когда Казану предлагают легко и быстро заработать, он соглашается и попадает в криминальную историю. Парень ищет выход и пытается спрыгнуть, но ставки в этой игре только повышаются.

Главные роли в фильме «Короли рэпа» исполнили Михаил Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ирма Витовская, Карина Химчук и другие. Режиссер-постановщик – Мирослав Латик. Сценарий к картине написали Мирослав Латик, Роман Магрук и Алексей Комаровский. Композитором и саундпродюсером фильма выступил Cepasa (Павел Ленченко). В фильме звучат композиции известных музыкантов, таких как Kalush, Cepasa, KAZKA, Crechet, Антон Вельбой (Wellboy), сыгравший одного из главных героев Женю «Арахиса», а также можно услышать треки украинских рэперов.

Фильм «Короли рэпа» появится в украинском прокате с 3 августа.