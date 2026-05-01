«Дьявол носит Прада 2» собрал $10 млн на четверговых предпоказах в США. Это один из лучших результатов среди фильмов с преимущественно женской аудиторией и вплотную приближается к показателям нынешних лидеров бокс-офиса «Michael» и «Project Hail Mary».





Для сравнения: «It Ends With Us» с Блейк Лайвли в 2023 году собрал $7 млн на предпоказах и завершил первый уик-энд с $50 млн. Затем фильм набрал более $350 млн во всем мире. Прогнозы для «Prada 2» на открывающий уик-энд — от $70 млн до $75 млн в США и около $175 млн в мире.

Фильм уже успел показать сильные результаты за рубежом еще до широкого релиза. За первые два дня с 42 рынков поступило $40,5 млн. В Бразилии, Италии, Корее и Австралии «Prada 2» показала самый высокий показатель открывающего дня среди всех фильмов текущего года.

Сиквел собрал оригинальный каст: Мерил Стрип возвращается в роли легендарного редактора модного журнала Миранды Пристли, рядом с ней Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант. К проекту также вернулись режиссер Дэвид Франкел и сценарист Алин Брош МакКенна.





Первая часть вышла в 2006 году и собрала $326,5 млн в прокате, не имея никаких признаков блокбастера на старте. Она стала культурным феноменом, который до сих пор регулярно пересматривают. Именно эта репутация и тянет аудиторию всех возрастов на сиквел двадцать лет спустя.

Отдельный рекорд, который фиксирует издание: «Prada 2» стала первым женским фильмом в современной истории кинобизнеса, открывающим летний сезон. Обычно эту роль играли фильмы Marvel или «Форсаж».

Полные итоги открывающего уик-энда станут известны в понедельник.

Источник: The Hollywood Reporter