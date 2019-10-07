Космический заправщик Northrop отправится на орбиту обслуживать спутники 9 октября





Трудно избежать космического мусора, когда срок службы спутников зачастую ограничен количеством топлива, но эта проблема в будущем может быть решена. Компания Northrop Grumman и NASA запускают в космос первый в своём роде аппарат Mission Extension Vehicle (MEV-1), который сможет заправлять спутники на орбите.

MEV-1 стартует 9 октября на российской ракете «Протон-М» и через три месяца будет состыкован со спутником Intelsat. Ожидается, что корабль-заправщик продлит пребывание спутника на орбите ещё на пять лет, после чего займётся другими спутникам – для этого у него есть запас топлива, которого хватит на 10 лет.

Второй заправщик, MEV-2, отправится к ещё одному спутнику Intelsat в 2020 году и будет иметь такое же количество топлива. Оба аппарата являются универсальными и могут состыковаться с 80% современных геостационарных спутников, даже если они изначально не были для этого предназначены. Сейчас агентство работает над собственной технологией дозаправки спутников на околоземной орбите. В будущем NASA намерена расширить действие программы и предлагать свои услуги другим владельцам космических аппаратов.

Заправка космических аппаратов топливом может играть ключевую роль в будущем. Это уменьшит потребность в замене спутников, а также позволит осуществлять более продолжительные миссии, например, для проведения долгосрочных исследований.

Источник: Engadget