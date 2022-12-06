Космический корабль Orion миссии Artemis 1 включил двигатели и возвращается на Землю. Этому предшествовал сбой электропитания

4 декабря у космического корабля NASA Orion возникла кратковременная проблема с электропитанием. Происшествие имело место всего за несколько часов до критически важного запуска двигателя вблизи Луны.

Энергоблок на борту Orion отключил четыре устройства, «отвечающие за питание в нисходящем направлении», которые подключаются к двигательной и нагревательной подсистемам космического корабля. Но инженеры миссии смогли быстро исправить ситуацию. Отмечается, что в результате инцидента не было перебоев с питанием каких-либо критических систем, и не возникло никаких негативных последствий для навигации или связи аппарата. Таким образом, миссия продолжается по плану.

Уже 5 декабря космический корабль выполнил ключевое включение двигателя около Луны, чтобы направить Orion на курс с конечной целью в Тихом океане. Аппарат должен приводниться 11 декабря.

Отметим, в рамках миссии Orion возникало несколько нештатных ситуаций. Ранее инженеры NASA выявили ряд сбоев в оперативной памяти системы отслеживания звёзд и случайные срабатывания в одном из блоков системы, которая обеспечивает питание от солнечных батарей для модуля экипажа. Инженеры пока не уверены, связаны ли все эти проблемы. Все эти сбои изучаются и анализируются, чтобы не допустить их повторения во время грядущей пилотируемой миссии. В любом случае, несмотря на указанные проблемы, космический корабль смог успешно выполнить все задачи, поставленные перед ним на текущий момент.

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Источник: space