Майнинг астероидов не за горами. Стартап AstroForge в 2023 году попытается извлечь полезные ископаемые из гигантского космического камня

Ресурсов на Земле становится все меньше, так что идея добычи полезных ископаемых из астероидов выглядит все более привлекательной. Космический стартап AstroForge планирует протестировать эту возможность и запланировал две миссии на 2023 год: первая проверит собственную технологию компании по переработке полезных ископаемых, а вторая «разведает» астероид, расположенный в далеком космосе.

Первая миссия состоится уже в апреле — 6U CubeSat, загруженный тестовым образцом материала, доставит на орбиту ракета SpaceX Transporter-7. Команда планирует показать инвесторам, как сработает их перерабатывающая технология в невесомости. Ранее AstroForge уже показывала ее работу в вакууме.

Космический стартап консультируют специалисты Института планетарных наук и NASA, которые помогут идентифицировать подходящие породы. Недавно команда опубликовала исследование Колорадской горной школы, изучавшей содержание металлов в астероидах и то, как их можно добывать и продавать на Земле или использовать в космосе.

Вторая миссия AstroForge приблизится к выбранному астероиду и изучит его поверхность с помощью изображений с высоким разрешением. Компания не раскрывает местонахождение астероида, генеральный директор AstroForge Мэтт Гиалич сказал лишь, что «это ближе к нам, чем, скажем, камень в поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером».

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«Пояса астероидов расположены далеко и забрали бы у нас 14 лет на путешествие туда и обратно. Наш объект гораздо лучше подходит для исследований и разведки…», – сказал Гиалич.

Путешествие к астероиду, выбранному командой AstroForge, займет 11 месяцев. Вторая миссия полетит на лунную орбиту вместе с космическим стартапом под названием Intuitive Machines, а оттуда продолжит свой путь самостоятельно. Третья миссия предусматривает посадку космического корабля на астероид, а четвертая – добычу и транспортировку ископаемых на Землю.

Стартап AstroForge появился в космической отрасли несколько лет спустя после упадка планов по добыче полезных ископаемых на астероидах двух крупных компаний — Planetary Resources и Deep Space Industries. Обе так и не добрались до астероидов и столкнулись с финансовыми проблемами.

Компании придется много поработать, чтобы заставить свой бизнес стать прибыльным. Наибольшее количество материала, когда-то полученное с астероида за раз, составило 250 граммов – его доставила на Землю миссия NASA OSIRIS-REx.

AstroForge планирует в основном передать инфраструктуру, связанную со своими задачами, на аутсорсинг. К примеру, отдельная компания OrbAstro будет строить космический корабль, а на SpaceX будут возлагать запуски. По словам Джалича, сам стартап, прежде всего, сосредоточен на разработке технологии добычи и переработки ископаемых в космосе, а также определении траекторий миссий.

Гиалич говорит, что, в конечном счете, надеется снизить стоимость добычи платиновых металлов до 50 долларов за унцию с примерно 975 долларов за унцию:

«Это не потому, что у нас есть какие-то сказочные горнодобывающие технологии или что-то другое. Это потому, что мы направляемся туда, где концентрация платиновых металлов намного выше, чем любые оставшиеся у нас на Земле залежи. И это то, что действительно делает наш проект экономически выгодным».

Источник: Bloomberg, Techspot