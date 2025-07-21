Новости Неделя ИИ 21.07.2025 comment views icon

Крах искусственного интеллекта разрушит мир — компании ИИ переоценены больше, чем доткомы в свое время

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Крах искусственного интеллекта разрушит мир — компании ИИ переоценены больше, чем доткомы в свое время

Торстен Слёк из инвестиционной компании Apollo Global Management, предупредил о рисках «накачки» деньгами искусственного интеллекта.

Главный экономист американской компании по управлению активами предупредил, что ИИ-компании переоценены больше, чем доткомы начала 2000-х годов, крах которых в свое время спровоцировал общеэкономический кризис. Он выделил 10 самых успешных компаний и предположил, что единственная реальная разница между бизнесом ИИ сегодня и доткомами заключается в том, что ИИ еще больше переоценен.

Крах доткомов на рубеже веков возник из-за усиленного внедрения и использования компаниями интернета. В то время это была относительно новая технология, но венчурные капиталисты считали ее потенциально сверхприбыльной. За последние пять лет 20 века они инвестировали в интернет триллионы долларов, а стоимость акций публичных компаний стремительно выросла — но потом еще быстрее обвалилась.

В начале 2000-х годов многие компании, участвовавшие в буме, обанкротились. Даже такие гиганты отрасли, как Amazon, потеряли огромную часть инвестиций и капитализации. Именно это, по мнению Слёка, ждет крупные компании, занимающиеся искусственным интеллектом: Microsoft, OpenAI, Meta, Google и др. Он отмечает, что эти фирмы за последние годы подверглись значительному росту капитализации именно благодаря надеждам на ИИ.

Эксперт говорит, что это полностью противоречит потенциалу прибыльности этих компаний. Он предполагает, что большинство прибылей, полученных фондовым рынком во время бума искусственного интеллекта, связаны с завышенной оценкой этих ведущих акций. Это, утверждает он, не продлится долго, и поскольку на этот раз бум больше, спад может быть еще хуже.

Хотя Слёк не называет сроков, когда это может произойти, даже неспециалистам, понятно, сейчас отрасль ИИ содержит чрезвычайное количество денег. Также, как отмечает Tom’s Hardware, кроме краха доткомов в последнее время было несколько ситуаций, когда новейшие технологии себя не оправдывали. Например, Meta инвестировала десятки миллиардов в Метавселенную, а затем быстро перешла на искусственный интеллект, будто ничего и не было. NFT и блокчейн должны были изменить то, как работают искусство, финансы и инвестирование, но этого до сих пор не произошло.

Но это довольно нишевые вещи, а ИИ — везде. ИИ имеет многообещающие перспективы во многих отраслях, но оправдывает ли он сотни миллиардов инвестиций? Слёк утверждает, что нет. По его словам, когда мир это поймет, эти компании могут обнаружить, что их эфемерные империи рассыпались, как песок. Если ситуация будет похожа на крах доткомов, спекулятивные компании вокруг ИИ, вероятно, потерпят крах, а более стабильные, как Amazon или Google, вероятно, выживут, хотя и уменьшат свое влияние.

Так же как крах доткомов не убил интернет, крах ИИ не убьет технологию. Но она может стать чем-то обычным, не модным и не таким дорогим.

Источники: Gizmodo, Tom’s Hardware

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