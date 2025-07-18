Новости IT-бизнес 18.07.2025 comment views icon

Сколько зарабатывают специалисты ИИ в Microsoft? В сеть попала таблица

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Сколько зарабатывают специалисты ИИ в Microsoft? В сеть попала таблица

В 2025 году конкуренция за таланты в области искусственного интеллекта достигла нового уровня, и Microsoft — одна из компаний, которая платит наиболее щедро. В то же время ее внутренняя культура переживает трансформацию: интенсивная работа, сокращение кадров и ставка на ИИ в корне меняют бизнес. Новый отчет раскрыл информацию о том, сколько получают работники Microsoft — от инженеров-программистов до специалистов по обработке данных.

Всегда ли уровень зарплаты зависит от производительности? Это сложный вопрос. У каждого свои причины работать — кто-то стремится к самореализации, кто-то просто сводит концы с концами, а для кого-то это призвание. Но какими бы ни были личные мотивы, оплата труда остается одним из ключевых факторов.

По данным специального июньского отчета Microsoft Work Trend Index, большинство сотрудников компании живут в режиме бесконечного рабочего дня и вынуждены брать работу еще и домой. Рабочие задачи переносятся на вечер, выходные теряют границы, а воскресенье все чаще превращается в еще один понедельник. Баланс между работой и личной жизнью серьезно нарушен. Но если отложить вопрос эмоций и рассмотреть только финансовую сторону, что именно предлагает Microsoft своим работникам?

Корпорация уже близка к рыночной капитализации в $4 трлн — и это означает не только рост прибыли, но и рост расходов на кадры. По данным Business Insider, компания щедро вознаграждает своих специалистов. Отчет охватывает примерно 5400 поданных вакансий в первом квартале 2025 года.

Еще в прошлом году утечка документов указывала: сотрудники в подразделении ИИ получают существенно больше, чем коллеги из других направлений. В среднем разработчик в сфере ИИ может зарабатывать до $377,6 тыс. в год, что почти на $120 тыс. больше, чем средний работник в отрасли Azure.

Это подтверждает фокус компании на развитии ИИ. Отдельные данные свидетельствуют: часть команды из Microsoft Teams была переброшена на проекты, связанные с Copilot — на фоне требований регуляторов разделить Teams и пакет Office 365 из-за подозрения в недобросовестной конкуренции.

Также сообщается, что инженеры по машинному обучению в команде LinkedIn могут рассчитывать на компенсацию до $336 тыс. в год. А как известно, генеративный ИИ — это именно продукт машинного обучения, которое базируется на больших массивах данных.

Диапазон зарплат Microsoft по направлениям:

  • Прикладные науки: от $127 200 до $261 103
  • Бизнес-аналитика: от $159 300 до $191 580
  • Бизнес-планирование: от $117 200 до $201 900
  • Управление бизнес-программами: от $102 380 до $195 100
  • Облачная инженерия сетей: от $122 700 до $220 716
  • Архитектура облачных решений: от $130 000 до $207 285
  • Управление строительными проектами: от $150 000 до $193 690
  • Инженерия взаимодействия с клиентами: от $126 422 до $239 585
  • Управление программами взаимодействия с клиентами: от $141 865 до $201 508
  • Архитектура клиентских решений: от $122 730 до $225 000
  • Анализ данных: от $132 385 до $205 000
  • Управление дата-центрами: от $115 000 до $176 900
  • Инженерия данных: от $144 855 до $264 000
  • Наука о данных: от $121 200 до $274 500
  • Планирование спроса: от $147 000 до $204 550
  • Архитектура цифровых облачных решений: от $155 085 до $217 589
  • Электротехника: от $138 995 до $247 650
  • Финансовый анализ: от $91 100 до $213 800
  • Инженерия аппаратного обеспечения: от $136 000 до $270 641
  • Дизайн продуктов: от $125 100 до $208 058
  • Управление продуктами: от $122 800 до $250 000
  • Маркетинг продуктов: от $113 350 до $213 200
  • Научные исследования: от $146 054 до $208 000
  • Исследования в прикладных и аналитических науках: от $85 821 до $208 800
  • Сервисная инженерия: от $130 080 до $182 500
  • Инженерия микросхем : от $116 334 до $275 000
  • Инженерия надежности сайтов: от $135 100 до $236 670
  • Программная инженерия: от $82 971 до $284 000
  • Специалисты по отраслевым решениям: от $144 000 до $209 300
  • Планирование поставок: от $131 300 до $193 270
  • Управление техническими программами: от $120 900 до $238 000
  • Консультации по техподдержке: от $114 290 до $153 984
  • Инженерия техподдержки: от $80 371 до $176 606
  • Специалисты по технологиям: от $168 800 до $200 000
  • UX-исследования: от $138 560 до $177 148

Что интересно, этот финансовый подъем происходит на фоне масштабных увольнений: только с начала 2025 года Microsoft сократила около 15 300 работников в различных подразделениях — от продаж до техподдержки и разработки.

Юлия Льюсон, президент направления Developer Division и GitHub, недавно направила руководителям письмо, в котором подчеркнула: использование внутренних ИИ-инструментов, в частности GitHub Copilot, теперь является частью оценки эффективности сотрудников.

«Искусственный интеллект теперь является фундаментальной частью нашей работы. Так же, как сотрудничество, мышление на основе данных и эффективная коммуникация, использование ИИ больше не является необязательным — оно является основой каждой роли и каждого уровня».

Еще один показательный пример эффективности ИИ — интеграция этой технологии в контактные центры Microsoft. Это позволило сэкономить до $500 млн только в 2024 году, увеличив производительность обслуживания.

Интересно, что другой техгигант — NVIDIA — хоть и платит не меньше, но известен интенсивностью работы своих команд. По словам источников, сотрудники компании «работают до изнеможения», хотя и получают за это исключительно выгодные условия, которые называют «золотыми оковами».

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Источник: windowscentral

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