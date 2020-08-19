Крупное визуальное обновление Google Maps — более высокая детализация улиц и природных объектов





Компания Google обновляет свой сервис Maps таким образом, чтобы пользователям было проще различать различные природные объекты окружающей среды, такие как горные ледяные шапки, пустыни, пляжи или густые леса. Google заявляет, что новые карты будут доступны в 220 странах и территориях, которые в настоящее время поддерживаются Google Maps, «от крупнейших мегаполисов до небольших сельских городов». Google сообщает, что карты улиц в некоторых городах также становятся более подробными.

Google утверждает, что в качестве основы для переработанных карт использовались спутниковые снимки, к которым применялся «новый алгоритм цветового картирования». Конечный результат намного лучше демонстрирует различия между природными объектами, такими как снежные вершины и густые леса или зелёные поля и песчаные пляжи.

Google также делает карты улиц более подробными. Пока что эти изменения затрагивают лишь улицы в нескольких городах. Если раньше на картах просто отображались сами улицы, то вскоре на картах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лондона можно будет различать дополнительные элементы улиц, такие как дороги, тротуары, пешеходные переходы и пешеходные острова. Google говорит, что новый дизайн карт показывает форму и ширину дорог «в масштабе».

Обновление Google Maps, затрагивающее отображение природных объектов, начнёт разворачиваться на этой неделе. Улучшенное отображение улиц Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лондона появится в ближайшие месяцы. Позже улучшенное отображение улиц будет расширяться и на другие города.

Источник: The Verge