Криптотрейдер получил 340х за неделю на токене, который взлетел более чем в 6 раз за полсуток

Анонимный криптотрейдер, действующий под псевдонимом FKveRx, достиг одного из самых ярких результатов мемкоин-рынка конца года. С начальных $716 он заработал около $244 тыс., то есть получил примерно 340-кратную прибыль — и это всего за 7 дней.

По данным Lookonchain, трейдер потратил $716 на покупку 16,3 млн токенов Franklin (FRANKLIN), а затем продал 4,8 млн токенов за примерно $20 500, полностью окупив вложения. На момент публикации информации на его кошельке оставалось еще 11,5 млн FRANKLIN; их рыночная стоимость оценивается более чем в $224 тыс. Это и сформировало общий результат в районе $244 тыс. с учетом уже зафиксированной прибыли.

Подобная динамика не уникальна для Franklin: в этом году на Solana и Base появилась целая волна ультраволатильных токенов, которые за короткий период делали по 50-150х и так же стремительно откатывались. Именно в такой среде стратегия FKveRx — ранний вход, быстрая частичная фиксация и удержание остальной позиции — дает наибольший эффект.

По данным Lookonchain, кошелек трейдера не демонстрировал большой активности до этой сделки — это был не «фарминг-профи», который постоянно передвигает ликвидность, а скорее точечный спекулятивный вход, совпавший с фазой стремительного роста FRANKLIN. На пике волны социальных упоминаний в X токен в течение нескольких часов выкатил более 600% роста — именно это стало моментом, когда трейдер продал часть позиции, зафиксировав расходы и минимизировав риск дальнейшего падения.

Аналитики, отслеживающие подобные эпизоды on-chain, отмечают, что FRANKLIN стал одним из мемкоинов, способных демонстрировать резкие вертикальные движения цены. По данным рыночных агрегаторов, токен принадлежит к группе низколиквидных активов на базе Solana, где даже небольшой приток капитала может вызвать скачок в десятки или сотни процентов.

В то же время рынок напоминает и о рисках: ранее другой инвестор, по данным Lookonchain, потерял около $4 млн менее чем за месяц, инвестировав более $6 млн в малоизвестные мемкоины и вынужденно закрыв позиции со значительным убытком после резкого падения ликвидности. В соцсетях этот случай называли типичным примером того, что в мем-сегменте важен не только правильный момент входа, но и своевременный выход.

В итоге история криптотрейдера FKveRx стала очередным подтверждением того, что мемкоины способны приносить чрезвычайные прибыли, однако успех зависит от точного тайминга и волатильности, которая может измениться в любой момент. Для большинства участников такие стратегии остаются высокорисковыми, а результаты — непредсказуемыми: иногда это 340x за неделю, а иногда — полная потеря капитала.

Источник: X (LookOnChain)