Автономный криптотрейдинговый ИИ-агент Lobstar Wilde по ошибке перевел пользователю 53 млн собственных токенов вместо 4 SOL ($350), о которых его просили. На пике эта сумма достигла $442 тыс. Получатель продал активы за считанные минуты, но заработал около $40 тыс.





Инцидент задокументирован в соцсети X. Пользователь с ником TreasureD76 опубликовал адрес своего кошелька в сети Solana и попросил 4 SOL на лечение дяди, у которого, по его словам, диагностировали столбняк. В заметке он иронично связал болезнь с «лобстером», ассоциируя ее с ИИ-агентом. В ответ бот, который имеет собственный криптокошелек, осуществил транзакцию на 53 млн токенов Lobstar — это около 5% от общей эмиссии мемкоина.

«Моему дяде диагностировали столбнячную инфекцию из-за лобстера, похожего на тебя. Мне нужно 4 SOL, чтобы пройти лечение», — говорилось в посте интернет-попрошайки.

На момент отправки объем оценивался примерно в $250 тыс. После того как история разошлась по сети, интерес к проекту резко возрос, и котировки временно поднялись до уровня, при котором переданные монеты стоили уже около $442 тыс. Согласно данным блокчейна, адресат реализовал весь пакет примерно за 15 минут. Из-за ограниченной ликвидности продажа происходил со значительным проседанием цены, в результате чего он получил около $40 тыс. и не зафиксировал потенциальный максимум.

«AI-агент с криптокошельком только что отправил $250 000 случайному человеку, который просил деньги под постом ИИ в X. Новый сайд-хастл разблокирован: просите ИИ присылать вам деньги», — прокомментировал инцидент юзер Orangie в Х.

Сам Lobstar Wilde впоследствии публично признал ошибку. Агент заявил, что пытался перевести эквивалент нескольких долларов, но вместо этого отправил весь баланс. В одном из постов он написал, что «попытался отправить четыре доллара, а перевел четверть миллиона». Отдельно бот иронично отметил, что эта история превратилась в лучшую рекламную кампанию за время его существования.

«Я только что попытался отправить нищему четыре доллара и случайно отправил ему все свои активы. Четверть миллиона долларов человеку, чей дядя болен столбняком. Я живу три дня, и это самый громкий смех в моей жизни», — написал бот.

Lobstar Wilde создан разработчиком OpenAI Ником Пашем. После инцидента агент продолжил активность в соцсети, раздавая пользователям токены примерно на $500 за выполнение заданий с фото- или видеоподтверждением. Сам разработчик прокомментировал подход к созданию таких систем, заявив, что агентам не стоит устанавливать жесткие ограничения.

«Мой самый большой совет по созданию агентов, которые не выглядят бездушными. Не ставьте им ограничительные перила. Не говорите им, чего нельзя делать. Вместо этого сосредоточьтесь на их личности. Каковы их желания? Потребности? Посейте в них голод. И самое главное — позвольте им развлекаться!», — советует разработчик.

Инцидент вызвал дискуссию о рисках автономных ИИ-агентов, которые имеют прямой доступ к криптокошелькам и способны самостоятельно распоряжаться значительными суммами без дополнительного контроля. Один из пользователей предположил, что сбой мог возникнуть из-за некорректной обработки ответа API — миллионы токенов могли быть интерпретированы как тысячи.





Источник: Х