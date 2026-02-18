Лишь 1% трейдеров Pump.fun зарабатывают более $500 — остальные в минусе

Абсолютное большинство трейдеров на платформе Pump.fun в проигрыше: чтобы попасть в топ-1%, нужно показать всего $500 прибыли. Остальные зарабатывают значительно меньше или вообще фиксируют убытки, как свидетельствуют данные блокчейн-аналитики.





Согласно обзору реализованных прибылей трейдеров на Solana-базированной площадке Pump.fun, $500 прибыли является достаточным ориентиром для вхождения в первенство самых успешных кошельков за последний месяц. При этом 99% трейдеров заработали менее $500, а 42% участников зафиксировали чистые убытки за тот же период. Кроме того, лишь 4 кошелька (примерно 0,002 %) смогли заработать более $50 тыс.

На более широком временном горизонте данные из Dune Analytics показывают, что почти 99,6% трейдеров Pump.fun не смогли получить более $10 тыс. прибыли за все время, что свидетельствует о чрезвычайно высокой концентрации доходов у узкого круга пользователей. Лишь около 0,4% адресов превысили $10 тыс. прибыли, еще меньше — 0,048% трейдеров имели более $100 тыс. и всего примерно 0,00217 % кошельков получили более $1 млн.

Результаты таких статистических подсчетов объясняют, почему на Pump.fun часто говорят о сложности получения значительных доходов среди розничных трейдеров. Данные различаются в зависимости от методологии подсчета доходов, но общая картина остается неизменной: лишь незначительная часть пользователей фиксирует большие прибыли, тогда как абсолютное большинство — либо получает небольшие доходы, либо терпит убытки.

Отдельные аналитические отчеты также подтверждают, что доля трейдеров с большими доходами очень мала: из более 270 тыс. активных адресов в некоторых выборках около 130 тыс. нашли себя «в плюсе», но только незначительное количество трейдеров получило прибыль 6х-7х. Например, менее 400 кошельков заработали более $100 тыс., а около 30 — более $1 млн.





В целом эти данные свидетельствуют об остром расслоении результатов торговли на платформе Pump.fun: даже в случаях, когда некоторые трейдеры получают большие прибыли, абсолютное большинство пользователей не достигает значительных финансовых результатов. В среднесрочной перспективе Pump.fun, вероятно, сохранит статус платформы с высокой активностью и объемами, однако вряд ли это будет означать большую доходность. Без изменения рыночных условий и поведения пользователей структура доходов будет оставаться неизменной — с преимуществом небольшой группы трейдеров и высокими рисками для большинства участников.

Источник: CryptoHedge.com