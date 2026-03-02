Кризис памяти: эксперты спрогнозировали сроки его завершения

Кризис памяти провоцирует стремительный рост цен на RAM. В приоритете ключевых производителей Samsung, SK Hynix и Micron именно дата-центры, а не рядовые потребители.





По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2026 года цены на RAM выросли примерно на 90% по сравнению с 4 кварталом прошлого года. В аналитическом отчете International Data Corporation (IDC) отмечается, что для удовлетворения спроса центров обработки данных на высокие вычислительные мощности компании ускорили производство высокоскоростной и емкой оперативной памяти. Это спровоцировало ограниченное предложение памяти общего назначения и стремительный рост цен.

«Чтобы вы имели представление, один сервер ИИ может использовать столько же высокопроизводительной памяти, сколько десяток или даже сотни обычных ноутбуков», — отмечает профессор электротехники и вычислительной техники и директор Института инноваций в области наносистем Северо-восточного университета Маттео Ринальди.

Ринальди подчеркивает, что поскольку разработчики ИИ сейчас нуждаются в чрезвычайно мощных компонентах для обработки больших объемов данных, вычислительные мощности ограничиваются не столько процессорами, сколько пропускной способностью памяти и управлением данными. Он прогнозирует, что в среднесрочной перспективе не стоит ожидать стабилизации ситуации на рынке. Практически каждый, кто планирует в ближайшее время собрать не только ПК, но и приобрести смартфон, ноутбук или любое другое устройство, столкнется с ростом цен.

«Если оперативную память можно рассматривать как топливо, то в данном сценарии большая часть этого топлива потребляется крупными корпорациями, управляющими центрами обработки данных для ИИ, в то время как потребители остаются ни с чем. Это история о богатых и бедных», — подчеркивает профессор управления цепочками поставок в Северо-восточном университете Нада Сандерс.

Она советует не медлить с приобретением гаджетов, поскольку в ближайшее время электроника будет только дорожать. Вероятно, понадобится не один год для покрытия дефицита и стабилизации рынка. Для этого производителям необходимо построить и ввести в эксплуатацию новые мощности. По прогнозу гендиректора Intel Лип-Бу Тана, не стоит ждать улучшения ситуации до 2028 года.





Ранее мы писали, что кризис памяти повлечет за собой больше всего падение поставок смартфонов за более чем 10 лет. Тем временем в США разобрали все Steam Deck из-за кризиса памяти.

Источник: TechXplore