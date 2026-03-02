Смартфонов за $100 не будет: кризис памяти повлечет самое большое падение поставок за более чем 10 лет

Рост потребности в ресурсах для ИИ вызывает массовый дефицит оперативной памяти, резко повышая цены на память. Аналитическая компания IDC прогнозирует, что это приведет к падению поставок смартфонов на 12,9% уже в этом году. Это станет самым большим однолетним спадом за более чем десятилетие.





Через несколько часов после публикации отчета IDC другая аналитическая компания, Counterpoint, сделала подобный прогноз и заявила, что рынок упадет на 12% в этом году. Ранее в этом году IDC сообщала, что производители отгрузили 1,26 миллиарда устройств в 2025 году. Компания прогнозирует, что в этом году эта цифра снизится до всего лишь 1,12 миллиарда.

«Кризис памяти повлечет за собой не просто временный спад; это структурная перезагрузка всего рынка, которая фундаментально изменит долгосрочный общий адресный рынок (TAM), ландшафт поставщиков и набор продуктов», — заявила Набила Попал, старший директор по исследованиям отдела Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker компании IDC.

Попал сказала, что из-за дефицита памяти средняя розничная цена смартфона, как ожидается, вырастет на 14%. Попал также отметила, что рост затрат на компоненты может сделать смартфоны дешевле $100 «постоянно экономически невыгодными», вытесняя производителей, которые выпускают устройства в этом ценовом сегменте.

«Мы ожидаем консолидации, поскольку мелкие игроки уходят с рынка, а производители бюджетных устройств столкнутся с резким падением поставок из-за ограничения предложения и снижения спроса при более высоких ценах. Хотя поставки покажут рекордное падение, средняя цена продажи смартфона (ASP) прогнозируется на уровне роста на 14% до рекордных $523 в этом году», — добавила она.

Компания сообщила, что из-за этого тренда поставки на Ближнем Востоке и в Африке упадут более чем на 20% в годовом измерении. Китай и более широкий Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии) также покажут падение на 10,5% и 13,1% соответственно. IDC добавила, что ожидает стабилизации цен на оперативную память к середине 2027 года. Counterpoint заявила, что премиальные смартфоны будут более устойчивыми к этим изменениям, но сегмент смартфонов дешевле $200 покажет падение на 20%.

«Влияние, вероятно, продлится до второй половины 2027 года, поскольку понадобятся несколько кварталов для расширения предложения памяти. Смартфоны низшего ценового сегмента пострадают больше всего, особенно поскольку предложение LPDDR4 сокращается быстрее, чем ожидалось. Производители уже реагируют задержками запусков, упрощением портфолио и компромиссами в спецификациях. Мы также наблюдали повышение цен на 10-20% в некоторых портфолио Android-производителей в январе 2026 года», — сказал главный аналитик IDC Ян Ван.

Компания также прогнозирует, что волатильность цен на смартфоны стимулирует рост рынка подержанных устройств. Ранее в этом году соучредитель и генеральный директор Nothing Карл Пей также предупредил, что смартфоны подорожают в 2026 году из-за роста стоимости памяти для смартфонов.





«Бренды теперь стоят перед простым выбором: поднять цены на 30% или более в некоторых случаях, или ухудшить характеристики. Модель «больше характеристик за меньшие деньги», на которой строились многие бренды ценового сегмента, больше не является устойчивой в 2026 году. Как следствие, некоторые рынки, особенно сегменты начального и среднего уровня, вероятно, сократятся на 20% или более, а бренды, которые исторически доминировали в этих сегментах, столкнутся с трудностями», — добавил Пей.

Кризис памяти уже не выглядит кратковременным сбоем — это структурное изменение рынка, которое перераспределяет силы между производителями и сегментами. Смартфоны дешевле $100 и даже бюджетные модели могут стать редкостью, а потребители все чаще будут выбирать либо подержанные устройства, либо более дорогие, но более функциональные модели. Для индустрии это означает новую реальность: конкуренция сместится с гонки за минимальную цену на баланс между производительностью, запасом памяти и ценой, а компании, которые не адаптируются, рискуют потерять долю рынка. Если прогнозы оправдаются, 2026-27 годы могут стать точкой перелома, после которой рынок смартфонов будет выглядеть иначе — менее массовым, но технологически более насыщенным.

Источник: TechCrunch