Космический мусор упал на дом во Флориде — вероятно, с Международной космической станции

Несколько недель назад обломок весом в 1 кг пробил крышу двухэтажного дома Алехандро Отеро из Флориды. Камера Nest зафиксировала шум в 14:34 по местному времени — это важно, поскольку в 14:29 в атмосферу повторно входил мусор с МКС. В то время объект двигался над Мексиканским заливом, направляясь на юго-запад Флориды.

Мусор с МКС состоял из разряженных батарей, прикрепленных к грузовому поддону, и должен был вернуться на Землю контролируемо, однако из-за ряда задержек NASA решило «выбросить» его со станции неконтролируемым способом — большая часть должна была сгореть в атмосфере нашей планеты.

Как отмечает Ars Technica, представители NASA прибыли к дому Отеро, чтобы взять обломок и «как можно быстрее проанализировать объект, чтобы определить его происхождение».

По данным космического агентства, весь поддон, включая 9 батарей от системы питания МКС, весил около 2,6 тонны и по габаритам превосходил стандартный кухонный холодильник. Объекты такой массы часто падают на Землю по управляемым траекториям — например, неисправные спутники или ступени ракеты, которые достигли орбиты и завершили свои миссии.

В заметке на X Отеро написал, что ждет сообщений от «ответственных учреждений», чтобы установить сумму ущерба, нанесенного его дому.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024

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По словам Мишель Хенлон, исполнительного директора Центра воздушного и космического права Университета Миссисипи, если объект принадлежит NASA, Отеро или его страховая компания могут подать иск к федеральному правительству.

«Будет еще интереснее, если окажется, что этот материал происходит не из Соединенных Штатов», — сказала она. «Если созданный человеком космический объект, который был запущен в космос другой страной, нанес ущерб на Земле, эта страна будет нести абсолютную ответственность перед владельцем дома».

Батареи принадлежали NASA, но были прикреплены к конструкции, запущенной Японским космическим агентством.

Как все началось

Представители NASA заявляли, что мусор (который был самым массивным объектом когда-либо выброшенным с МКС) войдет в атмосферу Земли «без вреда» 8 марта, ссылаясь на тщательный анализ.

«Мы не ожидаем, что какая-то его часть переживет повторное вхождение», — заявили в NASA.

В то же время другие космические эксперты не согласны с агентством — научно-исследовательский центр The Aerospace Corporation, финансируемый федеральным бюджетом, отмечает, что «обычно» 20-40% массы крупного объекта достигает земли (точный процент зависит от конструкции, а эти никель-водородные батареи были сделаны из металлов с относительно высокой плотностью).

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Европейское космическое агентство также признало, что некоторые фрагменты конструкции могут достичь земли.

История мусора с МКС связана с неудачным запуском российского космического корабля «союз» более 5 лет назад, который был вынужден совершить быстрое баллистическое снижение, из-за проблем с ракетой-носителем. На борту находились россиянин александр овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — именно последний должен был выйти в открытый космос, чтобы установить новый набор литий-ионных батарей, доставленных японским грузовым кораблем HTV на МКС, однако миссию отложили на 2018 год.

Эта задержка в тщательно разработанном расписании перечеркнула весь многолетний план модернизации батарей электрической системы МКС. Каждый раз корабль HTV доставлял новые батареи на станцию и забирал старые — последний раз это произошло в 2020 году, и с тех пор последняя конструкция с неисправными батареями так и оставалась на МКС (другие грузовые транспортные средства — Dragon от SpaceX, Cygnus Northrop Grumman и Russian Progress — не могут вместить грузовой поддон HTV).

В марте 2021 года NASA «выбросило» груз с батареями с помощью роботизированной руки — они дрейфовали на орбите в течение трех лет, пока аэродинамическое сопротивление не подтолкнуло конструкцию обратно в атмосферу.

Космический мусор

Если NASA подтвердит, что обломок, который в прошлом месяце упал на дом Отеро, прибыл с МКС — то это будет не первая такая ситуация, связанная с повреждением имущества в результате падения объекта с орбиты.

К счастью, значительных травм для людей не зафиксировано — по данным ESA годовой риск травмирования человека космическим мусором составляет менее 1 на 100 миллиардов.

В то же время есть несколько примеров весомых повреждений. В 2003 году 30-сантиметровый металлический кронштейн с космического корабля «Колумбия» пробил крышу кабинета стоматолога в Техасе. В 1997 году в плечо жительницы Оклахомы Лотти Уильямс врезался легкий кусок неизвестного материала, который эксперты впоследствии связали с повторным входом в атмосферу верхней ступени ракеты Delta II. Был также инцидент в 1969 году, когда обломок советского космического корабля попал в небольшое японское судно у побережья Сибири, ранив пять человек.

Когда в 2020 году большая китайская ракета Long March 5B сошла с орбиты, ее обломки упали на поселение в Республике Кот-д’Ивуар. Конструкция ракеты уникальна тем, что ее первая ступень фактически разгоняется до орбитальной скорости, а не полагается на верхнюю ступень для вывода полезного груза на орбиту, как это делает большинство ракет.

Основная ступень Long March 5B имеет массу около 20 тонн, длину около 30 метров и ширину 5 метров. Объект такого размера может нанести большой вред, если упадет на Землю где-то не там — Китай не создавал ракету, чтобы она возвращалась в атмосферу контролируемо, поэтому через несколько дней после запуска ракета-носитель приземляется, как ей заблагорассудится.

На сегодня запущено четыре Long March 5B, а в ближайшие годы запланировано еще больше полетов для запуска китайских интернет-спутников и китайской астрономической обсерватории, размер которой сопоставим с космическим телескопом Hubble. После запуска Long March 5B в 2022 году над Индийским океаном в 2022 году фиксировали «метеоритный дождь», который впоследствии оказался обломками неуправляемой ракеты.

В 1978 году обломки советского военного спутника с ядерным двигателем Космос-954 нашли в северной Канаде. И хотя они никого не ранили и не повредили дома, страна прибегла к поисковым работам, чтобы собрать как можно больше радиоактивного мусора. К тому времени Советский Союз заплатил Канаде 3 млн канадских долларов для урегулирования дела.

«Страны, осуществляющие космические полеты, должны минимизировать риски для людей и имущества на Земле от повторных входов космических объектов и максимизировать прозрачность в отношении этих операций», — заявил администратор NASA Билл Нельсон в 2021 году после одного из повторных входов 5B Long March.

Интернет-спутники Starlink разработаны таким образом, чтобы сгорать во время возвращения в атмосферу. Недавно SpaceX разработала траектории для испытательных полетов своего Starship из-за беспокойства относительно неконтролируемого возвращения в атмосферу. Ракета компании — самый большой объект, который когда-либо запускался в космос, и может представлять значительную опасность, если упадет на Землю неконтролируемо.

Во время первых нескольких тестовых полетов SpaceX намеренно направляла Starship на траекторию, которая позволяла ей упасть над отдаленным участком океана в течение часа-двух после запуска, вместо того, чтобы переводить ее на стабильную орбиту, где она могла бы оставаться днями или неделями. Это гарантирует, что Starship сможет безопасно вернуться в атмосферу, пока SpaceX не продемонстрирует способность сойти с орбиты для контролируемого входа.

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