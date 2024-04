Космический мусор упал на дом во Флориде — вероятно, с Международной космической станции

Несколько недель назад обломок весом в 1 кг пробил крышу двухэтажного дома Алехандро Отеро из Флориды. Камера Nest зафиксировала шум в 14:34 по местному времени — это важно, поскольку в 14:29 в атмосферу повторно входил мусор с МКС. В то время объект двигался над Мексиканским заливом, направляясь на юго-запад Флориды.

Мусор с МКС состоял из разряженных батарей, прикрепленных к грузовому поддону, и должен был вернуться на Землю контролируемо, однако из-за ряда задержек NASA решило «выбросить» его со станции неконтролируемым способом — большая часть должна была сгореть в атмосфере нашей планеты.

Как отмечает Ars Technica, представители NASA прибыли к дому Отеро, чтобы взять обломок и «как можно быстрее проанализировать объект, чтобы определить его происхождение».

По данным космического агентства, весь поддон, включая 9 батарей от системы питания МКС, весил около 2,6 тонны и по габаритам превосходил стандартный кухонный холодильник. Объекты такой массы часто падают на Землю по управляемым траекториям — например, неисправные спутники или ступени ракеты, которые достигли орбиты и завершили свои миссии.

В заметке на X Отеро написал, что ждет сообщений от «ответственных учреждений», чтобы установить сумму ущерба, нанесенного его дому.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024