Новости Наука и космос 16.07.2024 в 10:36 comment views icon

На Луне нашли 100-метровую пещеру, которая может стать домом для людей

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Игорь Панченко

Автор новостей

Группа исследователей впервые зафиксировала наличие огромной пещеры на Луне. Глубиной не менее 100 метров, она может стать идеальным местом для создания постоянной базы человечества на спутнике Земли.

Лоренцо Бруццоне и Леонардо Каррер, ученые из Университета Тренто в Италии, обнаружили пещеру с помощью радара, который исследовал отверстие в скалистой равнине Моря СпокойствияНа Луне нашли 100-метровую пещеру, которая может стать домом для людейНа Луне нашли 100-метровую пещеру, которая может стать домом для людейМоре Спокойствия (лат. Mare Tranquillitatis) — это большая лунная равнина, расположенная на ближней стороне Луны. Оно является одним из многочисленных лунных морей, которые фактически — большие бассейны, заполненные базальтовой лавой.. Это место, хорошо видимое с Земли, также известно как место посадки «Аполлона-11»На Луне нашли 100-метровую пещеру, которая может стать домом для людейНа Луне нашли 100-метровую пещеру, которая может стать домом для людей«Аполлон-11» — это космическая миссия, которая впервые в истории человечества осуществила высадку людей на Луну. Миссия была частью американской космической программы «Аполлон» и была осуществлена Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). в 1969 году.

На Місяці знайшли 100-метрову печеру, яка може бути домом для людей

У пещеры есть «окно» на лунной поверхности, которое ведет к вертикальным и нависшим стенам, а также наклонному полу, что может простираться дальше под поверхностью. Она образовалась миллионы или миллиарды лет назад, когда лава текла по Луне, создавая туннель в скале.

Хелен Шарман, первая британская астронавтка, оценила потенциал новообретенной пещеры: «Эта пещера выглядит как отличное место для базы. Люди потенциально смогут жить в лунных пещерах уже через 20–30 лет». Однако она добавила предостережение: «Эта конкретная пещера настолько глубока, что астронавтам, возможно, придется спускаться на веревках и использовать реактивные ранцы или лифт для выхода».

Франческо Сауро, координатор тематической группы «Планетарные пещеры» Европейского космического агентства, подчеркнул значение открытия: «У нас есть очень качественные изображения поверхности — с разрешением до 25 см. Мы можем видеть места посадки „Аполлона“, но мы ничего не знаем о том, что лежит под поверхностью. Здесь есть огромные возможности для открытий».

Ученые отмечают, что пещера может не только стать домом для людей, но и помочь ответить на фундаментальные вопросы об истории Луны и нашей Солнечной системы. Скалы внутри пещеры не испытали такого влияния космической погоды, поэтому могут предоставить подробную геологическую летопись, охватывающую миллиарды лет.

Онлайн-курс "SMM-спеціаліст" від Laba.
Від аналізу аудиторії та створення живого контенту — до побудови комʼюніті навколо бренду в соцмережах.Під менторством Senior SMM Specialist в Uklon.
Дізнатись більше

«В конце концов, жизнь на Земле началась в пещерах, поэтому логично, что люди могли бы жить в них и на Луне», — отметил профессор Каррер.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Astronomy.

Новый дом человечества? Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил потенциально пригодную для жизни планету

Источник: BBC

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить